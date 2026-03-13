A partir del lunes 6 de abril, la diaria Radio emitirá una nueva programación en las emisoras 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia, de lunes a viernes y de 7.00 a 22.00. En el lapso que va de las 13.00 a las 15.00, la periodista Carolina García conducirá La Colmena, con los aportes de Matías Kapek y Stephanie Demirdjian, de la redación de la diaria, la actriz Emilia Díaz, el artista Pablo Casacuberta y el historiador Carlos Demasi.

“Estas cosas suceden de forma bastante vertiginosa. Los proyectos muchas veces se están cocinando durante un tiempo, en un ámbito más íntimo, y cuando salen… Esto nos agarró a todos un poco desprevenidos”, reflexionó la conductora del informativo Subrayado, de Canal 10, que regresa a la radio tras 12 años. Entonces, uno podía aparecer “de cualquier manera, casi que dormido”, bromeó sobre la ausencia de cámaras en los estudios de radio en aquel entonces.

“Es completamente distinto. Me da algo que desde el punto de vista personal estaba queriendo hacer hace tiempo que es generar otras conversaciones, profundizar un poco más los temas, habilitar visiones distintas y una pluralidad de voces que van más allá de lo partidario e ideológico”, dijo García al comparar los dos espacios que convivirán en su trayectoria periodística. El cambio, dijo, le permitirá dejar “la cuestión vertiginosa de la noticia que se quema día a día” y “cambia todo el tiempo”.

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La Colmena será “un espacio colectivo” en el que “de alguna manera se produce cierta organización social”, contó García. Su trabajo estará vinculado con “la sinergia, con el trabajo muy entusiasta y eficiente de las abejas”, puesto que el programa se pensó “considerando la comunidad de la diaria” y que “no podemos eludir que vivimos en un mundo relacional, comunitario y colectivo”, afirmó.

“Esas ideas, la comunidad de la diaria y los requerimientos de la propia comunidad —que pide profundizar, meter un poco más de análisis en lo que está ocurriendo con el rigor periodístico que hace a la diaria— y, por otro lado, pensar en cómo nos estamos organizando en este país y en el mundo para poder estar mejor, son las que nos mueven”, condensó a modo de adelanto.

En esa construcción aparecen “cuestiones críticas” con cimientos en la encuesta que promovió este medio para sus suscriptores y que prevén abordar desde la agenda. La periodista listó elementos vinculados a la vejez, la pobreza infantil, los cuidados, la puericultura —los estudios sobre la crianza de los niños—, temas ambientales, la cultura como “gran marco” y una serie de temas que le interesan “hace mucho tiempo”.

“También hay una perspectiva feminista que va a atravesar no solamente un espacio, un momento, sino también una perspectiva a lo largo del programa. Queremos tomar a los feminismos como una orientación de necesidad de transformación”, puntualizó. En función de sus integrantes, también prevén “darle un espacio a la economía” y “dedicarle un espacio a la historia”. “Va a ser un programa periodístico que no va a eludir los temas de actualidad y de coyuntura, pero que va a tener sus espacios más reflexivos”, resumió.