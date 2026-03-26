Desde el lunes y hasta el sábado 4 de abril se realizará la 2ª Semana de Cine Latinoamericano y el 1° Festival de Cine Corto de La Floresta, una iniciativa de la Uni3 Entre Arroyos. Su principal característica son las exhibiciones, con entrada libre y gratuita, en régimen de cine foro, con realizadores que conversan con el público presente.

La Uni3 es una universidad abierta de educación no formal para adultos mayores y está presente en diferentes sitios del país. La que se denomina Entre Arroyos ofrece 35 talleres de las temáticas más diversas. “Uno de los talleres se llama Taller de Cine y Sociedad y lleva cinco años”, explica a la diaria Jorge el Chileno Rodríguez, quien además de integrar el taller está en la comisión que organiza el evento. “Una vez por semana nos juntamos a ver una película. Fluctuamos entre 20 y 35 personas. Cuando termina, empezamos un foro y todos los que van tienen la oportunidad de opinar cómo la vieron, qué sintieron. Es una experiencia muy buena”, dice.

“Yo descubrí una forma de ver cine diferente, porque una vez que escuchás a otras personas te das cuenta de que lo que viste tenía otras miradas, o te perdiste cosas”, agrega Rodríguez. A partir de esa experiencia, el año pasado surgió la idea de hacer una Semana de Cine Foro. “Lo mismo que veíamos nosotros, ofrecerlo a cualquiera que quisiera asistir. Conseguimos el viejo Cine Premier, en la parte de atrás del viejo Hotel La Floresta, donde ahora hay un centro cultural y tiene un cine. Vimos seis películas y fue un éxito, se llenó todos los días. Y todos los días teníamos a algún productor o director que daba pie para el foro. Hacía una breve presentación de la película y se le daba la palabra a los que estaban en la sala”.

Ese éxito llevó a que este año se repitiera la experiencia, con el agregado de un festival de cortometrajes realizados por creadores de entre 18 y 30 años, a exhibirse del lunes 30 al viernes 3 de abril a las 16.00. “La idea es promover y darles una oportunidad a jóvenes que normalmente no la tienen”. Un jurado premiará al mejor corto documental y al mejor de ficción, mientras que el público también votará en esas categorías. En total serán cuatro premios, cada uno de 300 dólares y una estatuilla diseñada por la artista plástica Rosalía Doldán. También se reconocerá a la mejor fotografía con 500 dólares en alquiler de equipos por parte de la empresa Coso Coso.

Con respecto a las películas, comenzarán a las 19.00 y la que abrirá la semana será Nuestra parte del mundo el lunes 30, con la presencia del director Juan Schnitman. El martes 31 llegará la uruguaya Mala reputación, dirigida por Marta García y Sol Infante, con presencia de esta última. El miércoles 1, gracias al Festival Mundial de Cine de Veracruz, se exhibirá Una noche con los Rolling Stones, de Patricia Ramos, ambientada en los días previos al concierto de la banda en La Habana.

El jueves 2 podrán ver la uruguaya Agarrame fuerte, de Ana Guevara y Leticia Jorge, mientras que el viernes 3 será el turno de Utama, de Alejandro Loayza Grisi. Esta historia sobre una familia quechua en el altiplano será presentada por el productor Federico Moreira. El cierre será el sábado 4 con la brasileña As vitrines, dirigida por Flavia Castro, quien además estará presente. Esto se da en acuerdo con el Festival Internacional de Cine de Cinemateca.

Las personas interesadas pueden reservar una entrada gratuita en la página de Passline el día anterior, o retirarla en el local a partir de las 16.00. “La idea es que todo el que quiera ir pueda entrar”, aclara Rodríguez. “Está la sala de cine, que es muy buena, pero en caso de que tengamos más gente, vamos a habilitar un salón al lado con una pantalla gigante y sillas para los que quieran ver la película y no pudieron acceder a la sala de cine. Es muy abierto”.

Que esta iniciativa cuente con apoyo, presencias y galardones es un valor para la organización. “Es una cosa hecha a pulmón. Somos todos voluntarios que vamos todos los miércoles a ver cine y estamos ayudando. Hay una cuestión comunitaria que nos interesa mucho y una forma de ver cine en comunidad. Eso para nosotros tiene un valor especial”, remarca. “Es una oportunidad de promover el turismo en Canelones, por eso la Intendencia colabora con nosotros. Y en la entrega de premios el viernes 3, además de autoridades de la intendencia y el Municipio de La Floresta, va a estar presente José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura. Para nosotros es bien importante. Sobre todo para los chiquilines que van a recibir los premios”. Otros organismos que colaboran son ACAU, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Liga de Fomento de La Floresta.