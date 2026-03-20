Pese a lo que cantaba Carlos Gardel, 20 años es bastante, sobre todo cuando se trata de un proyecto periodístico independiente. Dos décadas son las que cumple la diaria, y lo festejamos este viernes desde las 19.30 en la puerta de la Ciudadela, con un espectáculo musical para todos los gustos. El puntapié inicial lo dará Juan Campodónico, que anda con un flamante disco bajo el brazo, Todo esto tampoco soy yo, editado en setiembre de 2025.

“Voy a tocar mi música con Cami Rodríguez en guitarra. Es un set electrónico, eléctrico y acústico, en el que toco guitarra y canto, y Cami canta también. Habrá muchos beats electrónicos, cosas preprogramadas y remixes que hago en vivo. Es un recorrido por la música de mis distintos proyectos, pero todo en una cosa muy groovera, bailable”, comenta Campodónico.

Entrando en detalles, pero sin espoilear demasiado, el músico dice que la primera parte del set será más cancionera, y luego evolucionará hacia lo bailable, con una parte “muy candombera en el medio”, en la que hará un remix de la legendaria cantante Lágrima Ríos. “Lo hago en vivo: tengo el tema, beats y cosas, y voy armándolo ahí, en el momento. O sea, tiene mucha improvisación, pero es un set bailable y electrónico. Y después voy a tocar temas de mi último disco y de Bajofondo. En fin, de todo un poco”, remarca.

El músico subraya que su último disco es el primero que grabó con su propio nombre –su proyecto anterior era simplemente Campo–, y eso hizo que fuera hacia “temáticas más personales” dado que siempre trabajó en formatos más colectivos y con ideas “más conceptuales”, como el proyecto Bajofondo, cuya idea fue “ir a buscar el tango, la música rioplatense, con las herramientas de la electrónica”, así como su proyecto Campo “también tenía una cosa más conceptual”.

“Esto es mucho más personal; cuenta un poco quién es Juan Campodónico. En el último tema del disco está la voz de mi papá: usé samples de César Campodónico dando una conferencia en el memorial de América Latina en San Pablo, a fines de los 80; son reflexiones sobre la belleza y la época que les tocó vivir, de la represión. Hay un contraste entre belleza y oscurantismo”, subraya.

De modo similar, la canción que abre el disco, “Milo”, es por el nombre de su hijo, y la escribió el mismo día en que se enteraron de que venía al mundo, y dice que “todo el disco se gestó un poco en ese período”. “Entonces, tiene mucha conexión con todo este nuevo momento de mi vida como padre también. Volviendo al set de este viernes, estoy arrancando de nuevo como artista, empezando a tocar con mi nombre, y tiene lo último, pero también temas que compuse en toda mi carrera, como ‘El mareo’, de Bajofondo, pero una versión cantada por mí; es un tema que escribí yo”, finaliza.

Foto: Difusión

Luego de Campodónico, la fiesta seguirá a puro baile con la presentación de Kumbiaracha, la orquesta integrada por mujeres y disidencias. Agustina Martínez, que toca la güira y además está en el equipo de producción, cuenta que la presentación será “un showzazo”, porque van a estar las 14 kumbiarachas reunidas, durará una hora e incluirá algunas canciones nuevas, que estrenaron en el Teatro de Verano, cuando se presentaron en noviembre de 2025, pero que todavía no están disponibles en plataformas, así que por ahora solo se pueden escuchar en vivo.

“Como siempre, Kumbiaracha propone que bailen todas las personas juntas, de todas las edades, todos los géneros y todos los intereses. La idea es bailar cumbia, plena y otros ritmos. Nosotros siempre hacemos versiones de autores y autoras de Uruguay y de la región –como algunos temas de Gilda–, y también hacemos temas de nosotras. Va a estar buenísimo. Además, es muy lindo tocar en la calle, en una fiesta con entrada libre para toda la gente; esa es la mejor parte”, destaca. Luego de Kumbiaracha harán de las suyas DJ Galgo y DJ Fuega, para que no se apaguen la fiesta ni el baile.