Desde el 13 al 16 de abril se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, una de las más prestigiosas del rubro. Esta 63ª edición llega con una noticia importante en el ámbito local: Uruguay volverá a participar con su stand nacional, tal como lo había hecho en 2019 y 2022, en un esfuerzo conjunto entre el instituto Uruguay XXI y la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

“Uruguay ha consolidado su posicionamiento en esta feria como una plataforma clave para la promoción internacional de su producción editorial e ilustración. La participación se enmarca en una estrategia de internacionalización de las industrias creativas, orientada a impulsar la circulación de obras, promover la exportación de contenidos y generar nuevas oportunidades de negocios en mercados globales”, sostienen desde Uruguay XXI. En el stand uruguayo habrá ilustraciones de Nino Fernández, el ganador de la décima edición del Premio de Ilustración en la categoría narrativa infantil y juvenil, además de obras de otros ilustradores que integran el catálogo, como Natalia Cardozo, Alfredo Soderguit, María Paz Sartori, Ana Bidault, Dani Scharf, Sebastián Santana, Ana Laura Luján y Augusto Giussi. En la delegación uruguaya habrá profesionales de la ilustración, editores y referentes del sector, entre ellos, Diego Vázquez, Lucía Ruggiano, Nat Cardozo, Nathalie Beauvois y Nino Fernández.

Esta feria es un hito en el ámbito de la literatura infantil y juvenil: reúne a más de 26.000 profesionales del sector editorial y se transforma en una excelente oportunidad “para la compra y venta de derechos, la identificación de tendencias y la expansión global de contenidos”, destacan. Cada año, además, es esperada con expectativa la lista de seleccionados en la BRAW Amazing Bookshelf, que reúne títulos de excelencia de distintos países: aparecer allí es una distinción que coloca al libro en un sitio de especial prestigio.

Este año, la ilustradora Nathalie Beauvois será finalista en la Illustrators Exhibition 2026, una de las instancias más competitivas y prestigiosas del evento. Por otra parte, hace unos días se conoció la noticia de que había sido seleccionado en la BRAW Amazing Bookshelf el libro Las canciones de Natacha, publicado por la editorial carolina Morisqueta, dirigida por Alejandra González y Leonardo Noguez. El volumen reúne poemas de Juana de Ibarbourou, en una edición destacada tanto por el rescate editorial de la autora como por la cuidadosa edición con ilustraciones de Alicia Baladan.

No es la primera vez que un libro uruguayo aparece en esta prestigiosa selección. Entre otros títulos, en 2024 habían sido seleccionados Pompas, de Gabriela Mirza con ilustraciones de ca_teter, publicado por Amanuense, y Origen, de Nat Cardozo, publicado por Libros del Zorro Rojo. Incluso, un año antes, la propia editorial Morisqueta había sido distinguida con su libro inaugural El rojo orgulloso.

“Este reconocimiento nos da un impulso muy importante como editorial independiente, nos permite visibilizarnos en un mercado que es extremadamente amplio y competitivo. Por ejemplo, a partir de la mención, nos convocaron a participar en una mesa de poesía que se va a estar llevando a cabo durante la Feria de Bolonia, también nos contactaron para tener nuestros libros en la librería que es referencia en esa ciudad y ha surgido interés para posibles traducciones”, destacó Alejandra González a la diaria. Agregó que en esa mesa participará Baladan y que será un espacio de intercambio con otras editoriales latinoamericanas acerca de cómo introducir a los clásicos a nuevos lectores.

Asimismo, González subrayó la importancia de que Uruguay vuelva a tener su stand en Bolonia: “Esto es muy importante para todos los actores que intervienen en la producción de los libros, son oportunidades de profesionalización y crecimiento”, y recordó que en 2023 tuvo la oportunidad de visitar la feria y tomar dimensión del “tamaño y vitalidad de la industria, y entender lo difícil que es destacarse”.