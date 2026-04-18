L’aria Espacio Cultural está ubicado en Martín García y General Flores, entre los barrios Villa Muñoz y Aguada, y lleva adelante el ciclo músicas, que este sábado tendrá a Mariana Lucía y Natalia Goldberg. Ambas se presentarán por separado y al final interpretarán varias canciones juntas. Mariana Lucía todavía anda con su flamante último disco bajo el brazo, Sirve para nada, ñao, editado en julio de 2025.

La cantautora cuenta que el toque es parte de un ciclo de presentaciones que están haciendo con Goldberg, y señala que es una combinación que crearon a partir de un proyecto financiado por la Fundación Itaú, que también tiene “toda una dimensión educativa”. “Además, L’aria es un espacio bien barrial, al lado del Mercado Agrícola de Montevideo, una zona que no está dentro del circuito de lugares para ir a tocar; es una gente muy interesante, que está queriendo darle vida a ese espacio. Entonces, va a ser un toque súper íntimo, porque es un lugar pequeño y nosotras iniciamos este ciclo de cantautoras”, comenta.

Mariana Lucía se presentará con Lucas Vidal en programación y piano, y Goldberg tocará junto con Nico Soto, con quien grabó Terca (2022), su disco debut, que tiene una veta electrónica. Subraya que ella quizás no sea “tan electrónica” como Goldberg, pero su último disco “se caracteriza por investigar un poquito de ese mundo, cómo eso puede entrar en la poética de la canción”, entonces, son dos toques que si bien son diferentes, “tienen un hilo conductor”.

Además, subraya que estos ciclos que vienen realizando –pero no justo el de este sábado, que no es organizado por la fundación– incluyen una instancia de taller para mujeres; ya hicieron tres, y dice que en ese ámbito pasan cosas “muy interesantes, al ser solo mujeres”. Por ejemplo, que ambas hacen un trabajo de ir hacia la memoria, enfocado en las canciones que marcaron a quienes asisten al taller, pero no porque se elijan “racionalmente”.

“Yo voy guiando todo un procedimiento como si fuese una meditación: voy induciendo, con la persona en el piso, acostada, con esa cosa de dejarse sostener por la gravedad. Y como había mujeres de diversas edades, se armaba algo del orden de lo sanador en relación con las canciones que aparecían”, subraya. Y aclara que si bien el toque de este sábado no tendrá la parte del taller, si incluirá la comunicación visual y la misma idea escénica de lo que vienen haciendo.

A todo esto, la cantante y compositora subraya que en Uruguay sigue siendo difícil tocar y que sea sustentable económicamente, porque hay mucha oferta, y aunque las políticas públicas “han invertido mucho más en cultura”, también han venido artistas internacionales y eso “compite en algún punto”. “Yo siento que hay mucha cosa, y si bien toda la vida para el músico ha sido difícil tocar, ahora se complejiza por el volumen de toques que hay y por la poca gente que hay en Uruguay”, acota.

La cantante subraya que, a diferencia de lo que sucedió con sus discos anteriores, que luego de publicarlos hizo pocas presentaciones, este año piensa tocar en vivo un poco más. En ese marco es que subraya que se deben flexibilizar las condiciones de cada lugar y destaca que el toque de este sábado no es en un espacio que tenga butacas o un escenario. “Creo que también lo que tiene su lado interesante es empezar a habitar otro tipo de espacios para la música, y eso también habla de una creatividad que tenemos por la fisura, que te lleva a inventar cosas: yo quiero seguir haciendo esto y veo cómo hago”, finaliza.

Mariana Lucía y Natalia Goldberg en músicas. Este sábado a las 21.00 en L’aria Espacio Cultural (Martín García 1589). Entradas a $ 600 en Redtickets.

Mario Cazeneuve y Miguel Romano Project

Este sábado a las 21.00 en la sala Jorge Lazaroff (8 de Octubre y José Belloni) se presentarán el tecladista y compositor Mario Cazeneuve y el baterista Miguel Romano, que se despacharán con un repertorio de fusión. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 600.

Coro Nacional del Sodre en Tacuarembó

Este sábado a las 20.00 y el domingo a las 21.00, en el marco de su gira nacional, el Coro Nacional del Sodre se presentará en el teatro Escayola de Tacuarembó con el espectáculo Nostalgias y alabanzas, una propuesta “que recorre el gospel y el tango, bajo la dirección de Esteban Louise y con Andrea Cruz al piano”, según se anuncia. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 240 y $ 300.

Terapia de Murga en el Teatro de Verano

El espectáculo de Ruben Rada junto con la murga Agarrate Catalina, titulado como la canción homónima del primero, luego de agotar tres fechas en Montevideo desembarca este sábado a las 21.00 en el Teatro de Verano. Las entradas se consiguen por Tickantel, van desde $ 1.200 a $ 3.200, y hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Iván Noble en la sala Zitarrosa

Canciones traspapeladas se llama el show que brindará Iván Noble, cantante de la banda argentina Caballeros de la Quema, este sábado a las 20.30 en la sala Zitarrosa. “Es un show de canciones que, por misteriosos motivos, había dejado de cantar desde hace largo tiempo. Revisando un poco mi historia, me doy cuenta de que he sido abandónico y descuidado con muchas de ellas; así que decidí sacarlas ‘del cuarto cajón de la cocina’ y llevarlas de nuevo al escenario”, dice el cantante en la gacetilla de prensa. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 1.400 y $ 1.600.