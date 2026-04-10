Este fin de semana, en la Rambla del Arroyo de Parque del Plata (Canelones) tendrá lugar la octava edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata, organizada por la comuna canaria y con entrada libre. Este sábado, desde las 17.00, en el escenario principal se presentarán Encanto Al Alma, La Penúltima, Valuto y La Triple Nelson.

También estará la cantante Lu Ferreira -exvocalista de La Tabaré-, que hace más de un año que no se presenta aquí porque en el último tiempo estuvo viviendo en España -en donde también se presentó en vivo-. “Vamos a hacer un concierto que tiene partes acústicas, y también un sonido más de rock y candombe. Habrá invitadas e invitados especiales. Le pusimos mucho pienso, es un show con mucha dinámica. Hacía dos años que no estaba viviendo en Uruguay y me entusiasma mucho presentarme en un festival con otros colegas”, cuenta la cantante.

En el festival también habrá un escenario gastronómico, en el que este sábado se presentarán Almísticas, Malambo Salsa Band, Alias Tuk y Los Niños Eternos y la DJ Paola Dalto. También habrá espectáculos callejeros, con Llamó La Raque y Lady Salsa & Sonido Superchango.

El festival seguirá este domingo, desde las 16.00, con Ruperto Rocanrol, Knack, Vanesa Britos, Eté y Los Problems y La Dosis. Una de las principales bandas que hará de las suyas será Trotsky Vengarán, que en los últimos meses lanzó varias canciones como adelanto de lo que será su próximo disco de estudio. Guillermo Peluffo, cantante y uno de los compositores del grupo, subraya que la banda está festejando sus 35 años de carrera y aprovecha este tipo de shows para festejar con la gente.

“Para ir con canciones de cada uno de nuestros discos, desde el primero hasta el último, y armar un setlist para cantar y disfrutar entre todos. Es una celebración, y ese es el espíritu con el que vamos a encarar este show”, subraya. Peluffo destaca que el repertorio estará integrado por las canciones más populares de Trotsky para cantar y también “las que ayudan a generar otro clima”, así como “las que ayudan a ponerte energético un domingo de noche”.

A su vez, este domingo en el escenario gastronómico se podrá ver -y escuchar- a Juan Mariño, Sucia Esquina, Se Armó Kokoa y DJ Bebe. Además, Catadores de Gazpacho y DJ RC serán parte de los espectáculos callejeros.

En el lanzamiento de la fiesta, el presidente de la Asociación de Microcervecerías Artesanales del Uruguay, Carlos Lamarca, subrayó que el evento les sirve “enormemente para difundir y mostrar, para que las cervecerías del interior lleguen al público del sur, así todo el que concurre a la fiesta puede probar los distintos estilos de cerveza que se hacen en todo Uruguay”. Por su parte, el intendente canario, Francisco Legnani, dijo que esta fiesta “cierra la temporada”, en un “escenario natural hermoso”. “Siempre acompaña muchísima gente, es una fiesta muy tradicional, que se ha instalado con mucha fuerza en el departamento”, finalizó el jerarca.

Mateo Moreno en Sociedad Urbana Villa Dolores

En 2025, luego de una década de silencio discográfico, el músico, compositor y productor Mateo Moreno (uno de los fundadores de No Te Va Gustar, que dejó la banda hace ya 20 años) se despachó con su cuarto disco como solista, A vos te hicieron peor que vos a mí, que contiene 15 canciones -casi una hora de música-, en las que navega por casi todos los géneros que suele tocar, desde el ska, el pop rock, algo de punk y hasta un reggae notevagustaroso.

El músico se presentará este sábado a las 21.00 por primera vez en Sociedad Urbana Villa Dolores (Rosell y Rius y Capitán Videla) para tocar las canciones de su nuevo disco y varias de su carrera solista. Moreno (en voz y bajo) tocará con su banda, integrada por Lautaro Moreno (guitarra eléctrica), Germán Magallanes (batería), Federico Noll (teclados), Aníbal Buonarcorso (teclados) y Sapo Gamboa (rap). Además, habrá varios invitados sorpresa. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 600.

Antonio Rey en el Auditorio del Sodre

Este domingo a las 20.00 en el Auditorio Adela Reta se presentará el guitarrista español Antonio Rey. En esta oportunidad, junto a su hermana, Mara Rey, “reconocida cantaora y bailaora, en pleno auge de su carrera internacional, actuando en los teatros más importantes del mundo junto a grandes figuras del flamenco”, según se anuncia. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 400 a $ 2.500. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Eté y los Problems en el Florencio Sánchez

Este sábado a las 21.00, Eté y los Problems, la banda liderada por Ernesto Tabárez, se presentará en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia y Norteamérica) para repasar canciones de su último disco, Plata(2024), y de sus álbumes anteriores. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 700.

Peyote Asesino en Live Era

La banda de Fernando Santullo, Juan Campodónico, Carlos Casacuberta y compañía se presentará este domingo a las 20.00 con el espectáculo bien de vivo en Live Era (Uruguay y Río Branco). Las entradas se venden por Redtickets a $ 1.190.