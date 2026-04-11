El arte audiovisual inmersivo es uno de los ejes del primer Festival Internacional Fulldome del Uruguay, que llegó al Planetario de Montevideo. El formato fulldome (de 360°) conlleva un lenguaje propio: la imagen y el sonido envuelven al espectador y alteran su relación con el espacio, la escala y el tiempo. Durante esta edición inicial, el público podrá experimentar una selección internacional de proyecciones creadas especialmente para la cúpula del planetario, con un foco en la producción latinoamericana y uruguaya.

Organizado por artistas, curadores y gestores culturales de Uruguay, Colombia e Italia –Leticia Almeida, Lea Brugnoli, Mathías Chumino y Sara Luna Ruiz con el aporte de Pablo Reyes y Sofía Mellino–, el festival propone un recorrido por estéticas y enfoques diversos, y presenta obras que exploran biodiversidad y territorios, cosmologías originarias, identidad y cuerpos, datos, ruido, glitch y experimentación audiovisual.

La primera convocatoria recibió 184 postulaciones de 62 países, y fueron seleccionadas 32 obras para integrar la programación. Los uruguayos con obras presentes serán Ignacio Adda, Virginia Arigon, Lucía Chamorro, María Kachadourian, Cristian Marrero, Camila Rodríguez, Lala Severi, Pepe Souto, Fernando Velázquez y Diego Marcelo Viera.

“La idea del festival surge el año pasado en una charla informal, en una sobremesa”, cuenta Almeida, artista transdisciplinaria. Como locación perfecta, dieron con el Planetario de la Intendencia de Montevideo, el primero de América Latina, que desde 2019 cuenta con un sistema de proyección digital 8K y sonido envolvente. “Esta nueva era de los planetarios con sus sistemas digitales de proyección y audio 5.1 permite el acceso a otra forma de disfrutar el espacio”, comenta Almeida.

El llamado que hicieron en noviembre “fue muy grande, para obras de formato fulldome exclusivamente, que es un formato que es relativamente nuevo y que tiene sus complejidades, sus vericuetos técnicos”. La convocatoria “fue señal de que estábamos por un buen camino, de que había un interés en lo que estábamos planteando”.

Un jurado internacional de artistas y profesionales del sector, como el uruguayo Brian Mackern, otorgará varios reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor obra del festival, el de Mejor Innovación Fulldome, que tendrán incentivos económicos y además entrega de licencias de software. “Es muy difícil visualizar esta cantidad de obras en formato fulldome y es muy difícil juzgarlas. Es importante otorgar estos premios para que los artistas puedan seguir desarrollando su obra en estos formatos, que son costosos. Realmente, todo el trabajo de arte con tecnología insume un montón de gastos, además de un montón de tiempo”.

Tandas de una hora y bloque infantil

“Al ser un formato y un lenguaje pensado específicamente para ser proyectado en una cúpula, o sea, que el público está dentro de la obra, no frontalmente, sino que la obra se desarrolla alrededor, el fulldome permite su novedad y su canon en desarrollo”, observa Almeida. “No es como el cine tradicional, que ya tiene un lenguaje más marcado; esto permite más la experimentación y el desarrollo de nuevos códigos y que se cuenten nuevas historias, también, a través de este formato”.

Como se trata de la edición inaugural, buscaron mostrar un panorama amplio de obras: animación 2D tradicional, animación 3D, arte generativo, obras con escaneos 3D. La amplitud apuesta a “generar encuentro con el público, que conozca las posibilidades, que vaya sabiendo qué le gusta, qué no le gusta, y por algo muy importante para nosotros, que era incluir a los artistas uruguayos en este festival. Hay obras de artistas reconocidos y hay obras de artistas muy jóvenes que apostaron por el formato, que se dejaron llevar, asesorar y trabajar en este formato que es complejo, que requiere de una capacidad de procesamiento y de buenas computadoras”, dice Almeida.

Se trata de obras breves, por lo que la proyección se divide en bloques de una hora. “Es un tiempo prudencial como para no salir atontado, que permite disfrutarlo bien”, apuntan desde la organización. “Además, tenemos un bloque que le llamamos ‘programa familiar’, con obras más tranquilas, aptas para ir con infancias, o incluso para alguien que quiera una experiencia más tranquila. No son todas flasheras, hay algunas que son más narrativas; quisimos incluir un poco de todo. Hay unas que son meditativas, otras que tienen luz estroboscópica y que son más audio reactivas”, comenta Almeida.

Los bloques se repiten sábado y domingo. “Entonces, podés ir el sábado a la mañana, te quedás en el parque, vas con toda la familia y después podés ir de noche con adultos, o después ir el domingo de nuevo a la tarde a ver otro bloque que no viste. Hay una programación bastante grande". En el parque, además, el sábado tendrá lugar el Festival Gigantes, organizado por la diaria.

El equipo contó con el apoyo de la organización alemana Future Campus Ruhr, fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura y fue seleccionado por los Fondos de Incentivo Cultural.