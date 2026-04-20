Desde el jueves al domingo, Montevideo recibirá la primera edición local del Festival Internacional de Cine Documental Musical In-Edit. La plataforma cinematográfica nacida en Barcelona en 2003 organiza el festival más convocante de Cataluña y se presenta como “una red global que conecta ciudades y públicos de todo el mundo, con el objetivo de dar visibilidad al talento a escala global, seguir de cerca la evolución del género y colaborar activamente en el desarrollo de las escenas locales”.

In-Edit también cuenta con ediciones en Brasil, Colombia y Chile y ahora llega a Montevideo con una primera edición “de pequeño formato, pero grande en historias”, y con la intención de consolidarse en Uruguay.

La primera edición local comprenderá seis documentales que se exhibirán en Cinemateca y en la sala Zitarrosa. Además, invita a una charla en el Café la diaria, en la que participarán el documentalista uruguayo Fede Lemos, la curadora de esta edición uruguaya, la productora chilena Isabella Cichero y el director artístico de In-Edit Barcelona, el español Toni Querol.

Cichero, actriz profesional y gestora cultural con un posgrado en Historia del Arte, fue parte de una banda de jazz y otra de rock psicodélico. “Soy una melómana fanática de Janis Joplin y de Joan Báez”, cuenta la chilena, en diálogo con la diaria.

“Teníamos muchas ganas de hacer el festival aquí”, dice, tras admitir que hubo intentos fallidos. “Uruguay es un polo activo y nutritivo para el cine y para la música con obras de gran valor patrimonial”, dice, y anuncia que entre sus principales objetivos estará generar una convocatoria específica de documentales musicales uruguayos para 2027.

“Este tipo de encuentros, como el de la charla en el Café la diaria, al que invitamos especialmente a realizadores y gente vinculada a la música, el cine y el documental, también sirven para saber y entender cuáles son los documentales que están en proceso de producción”, dice. “A lo mejor una plataforma internacional como In-Edit puede ayudar a muchos a tender puentes, a entender el mundo del documental y a involucrarse en las diferentes plataformas que existen en el mundo”, agrega.

Íntimo y político

“De alguna manera me guié por esta frase: ‘la música como un gesto radical entre la intimidad y la transformación cultural’”, subraya Cichero.

“Estamos hablando de documentales sobre Jeff Buckley, Yoko Ono, John Lennon, Brian Jones, Pablo Milanés y Joan Báez, quienes de alguna manera son íconos de la historia de la música, pero lo que reúne a estas expresiones estéticas son sus actos políticos”, argumenta, y se explaya sobre otros puntos en común de estos seis documentales: “Tenés la búsqueda identitaria de cada uno de los personajes, el territorio de experimentación que encuentran dentro de la música y los espacios vulnerables de su humanidad que están ahí, tensionando siempre los límites entre lo personal y lo colectivo”, relata. Por último, advierte: “Dentro de toda esa sensibilidad, también hay un motor medio autodestructivo”.

Actividades y funciones

Jueves 23

It’s Never Over, Jeff Buckley (Amy Berg, Estados Unidos, 2025): Breve e intensa, la trayectoria de Jeff Buckley (1966-1997: vivió 27 años) incluye un solo y fundamental disco: Grace. “Entre actuaciones electrizantes y momentos de íntima sensibilidad, la película revela a un artista que buscó forjar un destino propio más allá de la sombra de su padre, Tim Buckley”.

A las 19.30 en sala Zitarrosa. Entradas $ 400 en boletería y en Redtickets. 2 x 1 para la diaria.

Viernes 24

Conversación sobre documental musical con la participación del documentalista Fede Lemos (Uruguay), el periodista Carlos Dopico y los programadores Isabella Cichero (Chile) y Toni Querol (España).

A las 16.00 en Café la diaria. Entrada libre.

Michel Gondry, Do it Yourself! (François Nemeta, Francia, 2023): Kylie Minogue, Beck, Jack White, Spike Jonze y Charlotte Gainsbourg son algunos de los artistas que hicieron videoclips con el cineasta y publicista francés y dan cuenta de cómo revolucionó el género. Björk, Daft Punk y The Rolling Stones también están entre quienes trabajaron con el ganador del Oscar por Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.

A las 19.45 en Cinemateca.

The Stones And Brian Jones (Nick Broomfield, Reino Unido, 2023). Broofield es el director de documentales como Kurt & Courtney, sobre el líder de Nirvana y Courtney Love, y Marianne & Leonard, sobre Marianne Faithfull y Leonard Cohen. Aquí busca iluminar la misteriosa y carismática figura del miembro fundacional de los Rolling Stones, también integrante del “club de los 27” tras su muerte en 1969.

A las 21.30 en Cinemateca.

Sábado 25

One to One: John & Yoko (Kevin Macdonald y Sam Rice, Reino Unido, 2004). El documental sigue a Lennon y Ono en el One to One Benefit Concert. Películas caseras, grabaciones de llamadas y testimonios suman un tesoro de material inédito en torno a un John Lennon que se transformaba personal y políticamente.

A las 20.00 en Cinemateca.

Joan Báez: I Am A Noise (Miri Navasky, Maeve O'Boyle y Karen O'Connor, Estados Unidos, 2023). El registro alterna pasado y presente durante la gira despedida de la legendaria cantante folk. Su militancia por los derechos civiles junto a Martin Luther King y su vínculo con Bob Dylan tienen el debido destaque.

A las 22.00 en Cinemateca.

Domingo 26

Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés (Fabien Pisani, España y México, 2025). Dirigido por su hijo adoptivo, Fabien Pisani, el documental denota el acceso privilegiado para el lado más íntimo del puntal de la Nueva Trova Cubana. Datos biográficos y testimonios de Serrat, Chico Buarque, Harry Belafonte y Fito Páez completan el recorrido por una trayectoria en la que no falta la reflexión en torno a la Revolución Cubana.