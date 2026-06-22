Nuevas voces teatrales españolas, con entrada libre

El ciclo de intercambio cultural propiciado por las gremiales de autores de Uruguay y España llega a su cuarta edición. Interautor Teatro trae a tres directores españoles para poner en escena sus obras con elencos uruguayos, a la vez que da a conocer dramaturgos nacionales en Madrid.

La próxima etapa del cruce va desde el martes al jueves, cuando el programa de lecturas dramatizadas creado en 2023 comience en la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), que en alianza con la Fundación SGAE de España, diseña estas funciones en busca de internacionalizar la creación de ambos países y promover lazos profesionales.

En la fase madrileña del ciclo, que tuvo lugar a fines del año pasado, las uruguayas Josefina Trías, Florencia Moreira Figueredo y Virginia Rodríguez se presentaron con sus textos en la Sala Berlanga y en la Casa de América. En Montevideo, en tanto, la iniciativa se reforzó al hacer sinergia con la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) y el elenco estable de la Comedia Nacional para poner en escena obras de autores españoles como Los grillos tullidos, de Néstor Roldán, y Música para Hitler, de Juan Carlos Rubio y Yolanda García.

Hijos, identidad, crisis habitacional

Una muestra más de esta cooperación transatlántica llevará a la exhibición y el debate sobre lenguajes escénicos a partir de El favor, ópera prima de la actriz y escritora catalana Susanna Garachana. Se trata de una comedia sobre los intentos de paternidad de una pareja de cuarentones que apelan a la ayuda de sus amigos durante una agitada cena. Será dirigida por Fabiana Charlo, con la participación de los estudiantes de la EMAD Manuel Corcelet, Franco Fernández, Manuel Perroni y Federico Sánchez, y va este martes.

El tono cambia al día siguiente con Memoria de una ficción, pieza ganadora del 9º Premio LAM de Teatro SGAE 2025 sobre temas LGTBIQA+, del dramaturgo, director y docente Félix Estaire, que parte de hechos reales: la apropiación de bebés durante la dictadura franquista y los primeros años de la democracia. Desde ese núcleo histórico, se reflexiona sobre la identidad, bajo la dirección de Analía Torres, con Luis Pazos (actor independiente) y Agustina Aguilar, Sofía Iparraguirre y Karen Rodríguez (de la EMAD).

El cierre será el jueves con Imperativo categórico, de Victoria Szpunberg, una tragicomedia también galardonada, en su caso Premio Nacional de Literatura Dramática, acerca de la crisis de vivienda, inspirada en los problemas que atravesó su autora. Tiene dirección de Valeria Fontán, con las actuaciones de Leonor Svarcas y Álvaro Armand Ugón.

Aunque las actividades están abiertas a todo público, Interautor Teatro está especialmente orientado a productores, programadores, directores y agentes del ámbito teatral, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de producción, circulación y exhibición para las obras contemporáneas.

Las funciones, como en ediciones anteriores, serán con entrada gratuita en el teatro de Agadu.