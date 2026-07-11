Samantha Navarro publicó un libro para la infancia

Con una propuesta estética austera, sobre fondo blanco y con dibujos que trazan siluetas, sin colorear –los únicos colores son los que aparecen en algunas palabras: amarillo, rojo, azul, verde, naranja, violeta–, este primer libro de Samantha Navarro para las infancias propone un abordaje juguetón de la cotiadianidad. Las pequeñas cosas del día a día se entreveran con la imaginación en una casa habitada por unos seres variopintos con ganas de festejar.

Un pequeño elefante que se baña dentro de una taza en un estante de la cocina es el protagonista de esta historia sencilla en la que esa imagen dispara una tarde de merienda compartida con amigos. El trazo rápido, naíf, tiene algo de inacabado, de invitación a intervenir en la ilustración, quizá de continuar también esta historia pequeña en otras sucesivas.

Los personajes –la gata de la casa, los juguetes que toman vida y actúan por su cuenta, la paloma mensajera, un pajarito– conforman un universo cercano, reconocible para los lectores más pequeños. Los textos conforman las letras de las canciones –a las que se accede mediante un código QR–, en las que se ofrecen, en ritmos variados, en la voz de Samantha, en un nuevo registro que, ritmo mediante, invita a cantar y bailar.

Elefantín en el país de las primeras cosas, de Samantha Navarro. 36 páginas. Alfaguara, 2026. $ 590.

A saltar

El parque inflable más grande de América del Sur, Super Jump, está instalado en Sitio, en el parque Roosevelt, y este sábado y domingo son los últimos días en que se lo puede disfrutar. Con un circuito armado con obstáculos inflables gigantes, ofrece opciones para todas las edades, aunque no está habilitado para niñas y niños menores de 3 años, y los de 3 a 8 años deben ingresar acompañados por un adulto. Los turnos duran 50 minutos que arrancan en punto a cada hora. Abre a las 12.00 y el último turno es a las 19.00. Las entradas se compran por Redtickets o en el tótem dispuesto en el lugar.