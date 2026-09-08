La familia de Ruben Rada sigue adelante con el homenaje a Tótem

Los hijos de Ruben Rada seguirán adelante con los conciertos homenaje a la banda Tótem, programados para dentro de un mes. Hasta ahora, la realización de los espectáculos estaba en duda, tras el fallecimiento del músico, el 26 de agosto.

“Luego de pensar y sentir unos días en familia, hemos tomado la decisión de hacer los shows en homenaje a Tótem. Estamos convencidos de que es lo que nuestro padre hubiera querido”, dice el comunicado difundido en las redes sociales de Ruben Rada.

“Ya tuvimos varios ensayos y él estaba muy entusiasmado con la banda y por volver a cantar esas canciones después de tantos años. Con muchísimo respeto y admiración vamos a cantar sus tres hijos y tendremos el privilegio de que en el bajo estará el Lobito Lagarde, miembro original y fundamental de la banda”, dicen Matías, Lucila y Julieta Rada.

El comunicado también abre la posibilidad de devolver las entradas para los conciertos, que habían sido anunciados para el 10 y 11 de octubre en la Sala Fabini del Auditorio Adela Reta del Sodre.