Magda dos Santos lanza Sonando y jugando

El sábado 12 de setiembre, en doble función en el espacio Pájaro de Fuego, en Malvín, Magda dos Santos presenta su primer disco para las infancias, Sonando y jugando, que desde el título toma postura con respecto a su propuesta musical, en la que la sonoridad va de la mano del juego, con portada ilustrada por Aiara Camacho.

“Hay una búsqueda y una intención en lo musical que tiene que ver con hacer llegar a oídos de niños y niñas la música popular latinoamericana. Si bien las canciones ya existían, durante el proceso de grabación investigamos acerca de distintos géneros; los aportes y saberes de Diego Palmerola en percusión y de Óscar Celis en instrumentos de cuerdas fueron fundamentales. Creo que tiene mucha riqueza en ese aspecto: en los tiempos que corren que esa diversidad musical llegue a oídos de niños y niñas es fundamental”, dice Dos Santos a la diaria, que destaca que en varias canciones participa el coro de niñas y niños de la escuela del TUMP.

En particular sobre el vínculo íntimo entre música y juego, reflexiona: “Tiene que ver más que nada con mi tarea docente: el juego es un vehículo maravilloso para aprender. Conjugar música y juego en los talleres se da de un modo natural. Me es imposible pensar en las infancias y no pensar en jugar... Si no, ¿cómo? Uno de los principales objetivos de las clases es justamente que los niños y niñas se vinculen afectivamente con la música”.

Entre las canciones que conforman el disco hay colaboraciones de Letu Ruibal y Melania D’Acosta en “La araña en la tela”, dos destacadas exponentes de la música para las infancias actual. “Nos conocemos de toda la vida, nos queremos mucho, hemos compartido distintos grupos, somos muy amigas además de ser colegas. Actualmente las tres hacemos talleres de formación docente en el área de música”, cuenta Dos Santos. Consultada sobre el vínculo en general entre colegas, comenta: “No sé si es fluido, personalmente intento escuchar a otros músicos y músicas. Me encanta escuchar e ir a ver propuestas artísticas dirigidas a niños y niñas; me nutre, aprendo y disfruto, e intento llevar a mis hijes lo más que puedo a ver música en vivo, como hacía mi mamá conmigo”, y reflexiona: “Quizás las personas que hacemos música para niños y niñas nos debemos más encuentros, pero ese es otro capítulo que va de la mano con el tiempo del que disponemos y de las políticas culturales actuales”.

Todas las canciones son composiciones de Dos Santos tanto en letra como en música, excepto por el poema “Paisaje”, de Federico García Lorca, que musicalizó. Dice que surgieron en distintos momentos de su vida; Dos Santos es tallerista desde hace 25 años, por lo que su trabajo con las infancias en ese marco nutre su creación. Una de las canciones, precisamente, se llama “Pájaro de Fuego”, igual que el espacio donde presenta el disco y donde trabaja desde hace tiempo.

La autora aclara: “El vínculo que tienen algunas canciones del disco con el espacio tiene que ver con las distintas propuestas de talleres que generamos, en las que buscamos el cruce de lenguajes artísticos: literatura, música, artes visuales. Es un espacio que adoro; todo lo que allí sucede es arte, es belleza. Es un sueño poder acercar eso a las infancias, y no solo a las infancias, sino a la comunidad educativa. Desde este amor surge ‘Pájaro de Fuego’, además de otras que suenan en los talleres que allí hacemos”.