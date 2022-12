En el marco del espacio para las infancias Jarana, este domingo a las 15.00 en la sala Zitarrosa (18 de Julio 1012) Letu Ruibal presentará su disco Agua en espiral. La propuesta es “a disfrutar de un espectáculo interactivo, a cantar, a jugar y a danzar diversos estilos musicales con las distintas instrumentaciones y las interpretaciones que eso requiere”. “Para eso se formó la banda con varios de los músicos y músicas con los que vengo trabajando desde hace tiempo en los diferentes formatos en que me presento, en esta oportunidad aprovechando una sala hermosa como la Zitarrosa con su apuesta de Jarana a un ciclo anual pensado para las infancias”, agrega.

Además de música y compositora, Ruibal es maestra y clown. Antes de emprender su carrera solista participó en Canciones Peregrinas-Música para Jugar, formó parte del grupo Encanto al Alma y fue percusionista de Susana Bosch. “En este presente lo que hay de esa historia son muchos aprendizajes en varios aspectos, desde lo musical hasta en cómo funcionar con los grupos en la gestión y el trabajo como artista. Hay amigas y amigos, viajes, aventuras y la elección de una forma de vida como música y artista”, dice, y agrega: “Cuando Susana me invitó a formar parte de su banda fue una gran alegría, ya que sin duda es un referente de la música infantil. Yo ya trabajaba con sus canciones y me encantó su propuesta. Aprendí muchísimo con ella de la vida, de música, de cómo plantarse en un escenario, de cómo hacer dinámico un repertorio para las familias y las infancias. Viajamos al exterior y al interior del país; eso fue muy rico porque también me permitió conocer otras propuestas musicales para las infancias de otros países. Fue genial formar parte de una propuesta que apuesta a la calidad musical y a ritmos folclóricos, con un foco especial puesto en las infancias, con mucho respeto y calidad”.

Este año, su canción “Juegos de caracol” fue seleccionada para integrar Canciones de bienvenida, el set que Uruguay Crece Contigo entrega a todas las familias cuando nace un bebé. Su canción “Viajar”, en 2021, obtuvo el segundo premio en la categoría infantil del Premio Nacional de Música.

El domingo en la Zitarrosa la acompañarán Pablo Notaro en guitarra y clarinete. Mingo Suárez en acordeón y Emiliano Cruz en bajo. Tendrá, además, invitadas que tienen mucho que ver con su historia en la música, todas ellas artistas destacadas en el ámbito de la música para niñas y niños. Brunella González, de Encanto al Alma, estará en teclado y coros. “Con este plantel maravilloso es una gozadera para mí cantar y tocar la batería y de más percusiones junto a Victoria Bonanata, Magdalena dos Santos y Cecilia Alzogaray.

Son canciones que invitan a jugar, que apuestan fuertemente a lo rítmico y a las estructuras repetitivas y a la rima, y abrevan tanto de los elementos reconocibles del cotidiano como de universos más alejados y que se abren como interrogantes y materia desafiante para la imaginación, como el mar, los animales que pueden habitar un jardín, los personajes de los cuentos. “Es una propuesta dinámica, con ritmos variados, que permite la participación del público desde el juego, el movimiento y el humor. Como docente de música y en la experiencia que tengo como artista y maestra, me parece importante generar diversidad de climas que posibiliten que tanto niños como adultos se involucren en la propuesta, teniendo en cuenta también las emociones, los intereses de las infancias, sus preocupaciones, sus juegos cotidianos, sus miedos y tristezas, que también las hay cuando somos pequeños. Dar de alguna manera una herramienta desde lo artístico para transformar, manifestar y jugar con los estados emocionales me parece de mucho valor en estos tiempos de tanto trajín y pantalla, de tanta conexión en red y poca conexión real en vivo y en directo. Se apuesta a afinar la escucha, la mirada, la entrega real y verdadera ‘aquí y ahora’. Como percusionista, me he dedicado mucho a estudiar ritmos folclóricos de América Latina y del mundo, músicas de raíz importantísimas para nuestra identidad como comunidad, lo que me ha llevado de alguna manera a componer desde esa diversidad y riqueza de culturas”.

En cuanto al presente de la música para las infancias, comenta: “Hay muchos festivales de música y fiestas donde las infancias son contempladas solamente con un castillo inflable y algodón de azúcar. Es importante incluirlas de una manera más cultural: pensemos que estamos formando el público del futuro. Afortunadamente este año fui invitada a una fiesta masiva en Sarandí del Yi y fue un éxito: tanto niños como adultos jugaron y cantaron. Volvimos muy felices y muy agradecidos. La esperanza no se pierde”.