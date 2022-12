La selección uruguaya necesita ganar el encuentro de este viernes contra Ghana para pasar a octavos de final en el Mundial de Qatar. Su entrenador, Diego Alonso, dijo en una conferencia de prensa que tiene “plena confianza” en los jugadores de forma individual y en el equipo en general para lograr la clasificación.

Para Alonso es clave que en el equipo se puedan “soltar” y tener “esa confianza que hemos tenido cuando nos ha tocado jugar en Eliminatorias o en fechas FIFA que hemos tenido, un equipo que tenía alegría para jugar, vivo, que quería; eso tenemos que recuperarlo, lo que tuvimos en la segunda parte [del partido con Portugal]. Creo que es un tema, más que de rendimiento, de confianza, de soltarnos en una instancia donde deberíamos estar disfrutando de esta situación”.

“Tenemos que insistir en dar esa confianza, en que el equipo pueda liberarse y jugar como lo hemos hecho en infinidad de ocasiones. En estas instancias no hemos sido lo suficientemente capaces de jugar al nivel que creemos que podemos jugar”, reiteró.

En la misma línea, planteó que Uruguay necesita “construir mejor, tener más variantes”, aunque “creo que igualmente el equipo ha producido. En el último partido tuvimos una pelota en el palo, dos mano a mano con el arquero rival, hay una jugada individual muy clara que es la de [Rodrigo] Bentancur, pero la de [Federico] Valverde es una jugada combinativa también”. Para Alonso la estrategia es intentar “más allá del sistema, parecernos mucho más a ese segundo tiempo y acercarnos más a lo que fuimos en las eliminatorias”.

El entrenador fue consultado por algunos jugadores en particular. Por ejemplo, planteó que Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz podrían llegar a jugar juntos, algo que hasta ahora no ha sucedido, y afirmó que Ronald Araújo está siendo evaluado constantemente y que si logra llegar a un nivel físico apto podrá salir a la cancha, pero eso no será en el partido del viernes.

Sobre cómo vive la relación con el rival, Ghana, Alonso aseguró que para él y los jugadores es “un partido definitorio de clasificación, y es lo que importa; en este caso el rival es Ghana y lo respetamos y haremos nuestro trabajo, intentaremos hacer lo mejor que podemos, siempre respetando al rival”.

Alonso también se refirió a las críticas que surgieron después de los dos primeros partidos de Uruguay y a algunos comentarios que hicieron José María Giménez y Edinson Cavani, que se podían interpretar como críticas hacia él. “Un tema es lo que puede suceder fuera, la tormenta y lo que se puede decir, yo les puedo hablar de lo que vivimos en el día a día”, apuntó el entrenador.

“Más allá de la desazón que tenemos, evidente, por no poder ganar los partidos y querer estar en una situación distinta, nosotros nos mantenemos claramente unidos. Con respecto a unas declaraciones que hicieron los futbolistas que pudieran causar algún revuelo, los jugadores vinieron a hablar conmigo, aclaramos el tema perfectamente, para mí es un tema laudado y no ha pasado más nada. Los entiendo, entiendo lo que quisieron decir, fueron claros; para mí es suficiente, no tienen que darme más explicaciones”, agregó.

Para finalizar subrayó: “Confianza plena en los jugadores, creyendo en el equipo, en el grupo. Somos los mismos que en los últimos cuatro partidos necesitábamos ganar en las Eliminatorias y ganamos para poder estar acá y disfrutar de este mundial. Más allá de que hoy no tengamos los resultados que queremos, seguimos creyendo en nosotros a nivel grupal, individual, creemos en los futbolistas y sabemos que lo que va a pasar el día viernes va a depender de todo lo que hemos hecho en los últimos 11 meses”.