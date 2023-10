Este 20 de octubre comienzan los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Santiago de Chile y que irán hasta el 5 de noviembre. Uruguay contará con la delegación más amplia de su historia, serán 179 –103 varones y 76 mujeres– los deportistas que representen a la celeste en 28 disciplinas distintas.

Los abanderados de la delegación histórica serán Rodrigo Chagas y Camila Piñeiro, por lo que será la primera vez en que haya dos abanderados. Chagas es futbolista, juega en Nacional y fue campeón del mundo sub 20 con Uruguay. Piñeiro es boxeadora y fue una de las revelaciones de los pasados Juegos Odesur, donde ganó la medalla de plata tras caer en la final contra la colombiana Angie Valdés. Será la primera vez, también, que estos dos deportistas estén en unos Juegos Panamericanos.

En los pasados Juegos, disputados en Lima, Perú, en 2019, Uruguay obtuvo ocho medallas: cuatro de plata y cuatro de bronce. La vez que se ganaron más preseas queda lejos en el tiempo, San Pablo 1963, cuando la delegación celeste se quedó con doce: cuatro oros, una plata y siete bronces. A propósito de las medallas de oro, la última ganada fue en Toronto 2015, cuando el fútbol se coronó campeón tras vencer en la final a México –gol de Brian Huevo Lozano–.

En total, desde Buenos Aires 1951 hasta la fecha, Uruguay totaliza 91 medallas, 12 de las cuales son de oro, 29 de plata y 50 de bronce.

Delegación y deportes

Los deportes con representantes celeste serán atletismo, básquetbol 3x3 –femenino y masculino–, boxeo, canotaje, ciclismo, deportes ecuestres, fútbol masculino, golf, handball –femenino y masculino–, hockey femenino, judo, karate, lucha, natación, patín, pelota, pentatlón, pesas, remo, rugby seven masculino, surf, taekwondo, tenis, tiro, triatlón, vela, vóley playa –femenino y masculino– y e-sports.

Entre los deportistas con experiencia en competencias internacionales se encuentra el judoka Mikael Aprahamian, que clasificó hace dos años. “En este último período me fue bastante bien compitiendo con quienes van a estar en los Juegos, he tenido buenos resultados. Estoy entrenando en España y me siento muy capaz de ganarle a cualquiera”, dijo el judoca a la diaria.

Aprahamian llega al torneo con mucha confianza a pesar de que tiene claro que enfrentará a rivales de gran nivel, “como el brasileño, que es el número dos del mundo, que seguramente me lo voy a cruzar por cómo estamos rankeados”, contó. Para eso está trabajando mucho la técnica y la táctica. “Estoy seguro de que puedo tener un podio, puede pasar o no, pero sé que tengo chances y eso me motiva un montón”, agregó.

Por otra parte, Aprahamian destacó la esencia de este torneo que reúne a cientos de deportistas del país: “Me hace mucha ilusión porque es mucho más de equipo, vas con la delegación, estamos todos vestidos igual, vamos con el Comité, hay otra magia, otros deportistas, eso es sensacional”, dijo.

Entre otros destacados, estarán presentes Deborah Rodríguez en 800 metros, Emiliano Lasa en salto largo, Santiago Catrofe, Manuela Rotundo en lanzamiento de jabalina, Lorena Aires salto alto, el ciclista Eric Fagúndez, la ciclista Agustina Reyes,la delegación de remo, que tendrá 17 deportistas entre varones y mujeres, las nadadoras Nicole Frank y Abril Aunchayna, los canoistas Matías Otero, Julián Cabrera, Santiago Melo y Sebastián Delgado, entre otros atletas.