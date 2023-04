“Es un trabajo de equipo”, dijo Yuri Corbo instantes después de enterarse que con la diferencia obtenida en la novena etapa, Jorge Giacinti pasó a liderar la clasificación general.

“Hoy a Agustín le tocó clavarse atrás y lo hizo sin ningún tipo de egoísmo. Los ataques de Presa generaron un desgaste permanente. Le debe haber dado 10 o 12 ataques hasta que Jorge pegó la estocada final”, remarcó el técnico del equipo, con orgullo, pero consciente de que todavía falta una etapa.

Pelotón en la ruta 9, el 8 de abril, durante la novena etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Foto: Alessandro Maradei

“La veníamos buscando”, comentó sobre la malla oro, y agregó: “Tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe”. Explicó que su estrategia fue aislar a Asconeguy de sus compañeros y lo lograron, al dejarlo en un grupo reducido donde sólo lo acompañó Agustín Alonso, último ganador de la Vuelta. “La admiración por un compañero suyo como Agustín Alonso, que dio todo, pero lo trajimos desde San Carlos para acá palo y palo, y bueno…”, cerró Corbo, con gesto de que a las pruebas se remite.

Giacinti está adelante, pero por pocos segundos. Apenas seis sobre Asconeguy y ocho sobre Gohr, peligrosos rivales. De Jorge su entrenador dijo que es “un hombre con una experiencia tremenda” y que se merece esto por cómo es, por cómo ve la carrera.

Lautaro Lima, del Club Armonía de Rocha y Lucas Piano, de Paysandu LiL, el 8 de abril por la ruta 9 rumbo a Maldonado. Foto: Alessandro Maradei

El Gringo

“Hoy por poquito quedo de líder, pero falta un día. Vamos paso a paso”, valoró el nuevo malla oro, un viejo conocido en esto de la Vuelta. Ya la ganó en 1998 y en 2004, y podría lograr una tremenda victoria a sus 48 años si este domingo logra conservar la ventaja. “Va a ser duro, pero como siempre digo, no me va a pasar nada que ya no me haya pasado: Perder, ganar, caerme, pinchar. Me ha pasado de todo en esta vida de ciclista así que lo que me pase no va a ser nuevo”, señaló uno de los más experientes del pelotón.

Sobre la carrera Giacinti hizo algunos comentarios: “Veníamos intentando siempre. Ayer lo intentamos y había quedado más fácil, pero los brasileños decidieron correr por el segundo. Cada cual sabe por qué y eso nos complicó. Hoy salimos de nuevo con la cabeza alta y a darle. Siempre dijimos que nuestro objetivo es la Vuelta. Es un pasito más que dimos, no quiere decir que hayamos ganado”.

En los últimos compases de su carrera, Giacinti, quien además de dos Vueltas ganó hace un par de ediciones Rutas de América con Cerro Largo, aprecia mucho la confianza de su club. “Le agradezco eternamente a este equipo por haber confiado en alguien que estaba de vuelta. De algunos equipos me sacaron porque era viejo. Lo único que queda es defender con sudor y lágrimas la camiseta”.

Pelotón en la ruta 9, el 8 de abril, durante la novena etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Foto: Alessandro Maradei

Incansable, su compañero Matías Presa tuvo cuerda para seguir tensando la carrera, ataque tras ataque como valoró su entrenador. Pese a su palabra, ya que el viernes dijo a la diaria que no iba a escaparse más hasta Montevideo, el Piojo siempre tiene cuerda para más, y tras ganar Rutas de América ha sido un gran impulsor del equipo arachán en la Vuelta. “Pensé que iba a andar medio más o menos, pero en los primeros km de la etapa me dio para acomodar las patas”, dijo sobre el día que vivió este sábado. “Empezamos a atacar como todos los días, cantidad de veces le dimos con Jorge y gracias a dios él enganchó un corte con Maldonado”, valoró.

Recargado de energía por estar corriendo con el líder, aseguró que de cara a este domingo “hay piernas de sobra”, y dijo “mañana vamos a defender esta camiseta con todo”.

Según Presa, ganar la Vuelta, en el mismo año que ganaron rutas sería el sueño hecho realidad. “Creo que tenemos el mejor equipo del país y mañana vamos a defender la malla”, remató.

Fiscales muestran, al grupo en fuga, el tiempo de distancia del pelotón, el 8 de abril, durante la novena etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Foto: Alessandro Maradei

A tiro

“No quedó nada definido, estamos a pocos segundos de Giacinti”, fue lo primero que analizó Asconeguy luego de perder la malla oro. “Mañana hay que tratar de bonificar para volver a quedar líder y poder festejar en Montevideo”, se esperanzó.

En los últimos km como vos decís no había un ritmo en particular para ir a la llegada en sprint masivo. Hubo ataques de parte de Gohr y de Cerro Largo y Maldonado. Pudimos controlar la mayoría hasta que faltando 5km tomaron ventaja Maldonado y Giacinti. Tuve intención de recortar la diferencia, no pude, tal vez erramos la distancia, pero contento con el resultado de la etapa y con todo el cariño de la gente.

Fernando Méndez, del Club San Antonio de Florida y Pablo Bonilla, de Unión 33, el 8 de abril durante la novena etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Foto: Alessandro Maradei

“Fue un planteo inteligente de los demás rivales. Creo que la etapa se pasó bastante bien para como pudo haber sido”, aclaró valorando la reducción de daños que hicieron junto con Alonso, aguantando los ataques toda la etapa.

Tras quedar segundo, Roderyck aseguró que lo que siente “es un combo de sensaciones”, pero aclaró “estoy feliz con el cariño de la gente y de la familia, de los amigos que se acercaron para saludar”. Dijo que el apoyo le llena el alma y lo recarga de energía para el próximo y decisivo día.

Pista de Ciclismo de Maldonado, el 8 de abril, durante la novena etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Foto: Alessandro Maradei

“Mañana hay diferentes maneras de plantear la carrera. Conversaremos con el equipo a ver qué estrategia utilizaremos. Las bonificaciones son muchas, la diferencia es poca. Cualquier segundo importa. Como dije desde un principio, esto se va a definir por las bonificaciones. Así va a ser en Montevideo”, analizó.

Unión y fuerza

El ganador del día fue Ignacio Maldonado, quien en conversación con Radio Ciclismo lloró al recordar a sus abuelos, fallecidos recientemente. Fue una emoción muy grande ganar una etapa en la Vuelta Ciclista, pero lo más importante es que además de la alegría, todavía se percibe con chances de ganarlo todo, porque está a 48 segundos del líder, en quinta ubicación.

“Yo gasté un poco más al principio porque fui el protagonista de buscar la fuga para hacer la diferencia”, dijo Maldonado sobre la escapada que lo llevó a meta junto al nuevo líder. “Traté de hacer todo el esfuerzo, porque sabía que al final tenía un poquito más de velocidad para ganar la etapa. Así fue. Los últimos km fuimos los dos a tope, dejando todo, para hacer un poco de diferencia y saborear la victoria”, explicó.

Pista de Ciclismo de Maldonado, el 8 de abril, durante la novena etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Foto: Alessandro Maradei

“Es algo único, inexplicable. Levantar los brazos al cielo tiene una emoción muy grande, y nada más ni nada menos que en la Vuelta Ciclista del Uruguay, es algo muy lindo”, dijo el Nacho emocionado. Se mostró orgulloso del rendimiento que ha logrado su equipo, que tiene figuras jóvenes importantes, como el lider de la clasificación sub 23, Pablo Bonilla. “Esto no es solamente una victoria, sino el trabajo de muchos años y muchos meses, el sacrificio”, recordó Maldonado.

“El gringo es un gran ciclista, un gran guerrero, ya está en sus últimos años, uno de los mejores de Sudamérica”, dijo sobre su colega. Mañana buscará vencerlo, pero así de alta es su estima por él. Al respecto de su objetivo para el domingo marcó: “Como cada día saldremos a disputar la etapa, la general y a buscar ganar esta Vuelta”.

Su compañero Bonilla será importante en esa búsqueda, y ya está mentalizado para ello. Su objetivo individual, como líder sub 23, está dispuesto a relegarlo. “El objetivo mío es ayudar a Nacho que está adelante en la general. Es un gustito lindo ganar la sub 23 de la Vuelta, pero así como estamos, la voy a dejar a un lado. Si se da, se da, y si no, no pasa nada”, dijo Bonilla, quien fue ganador de la sub 23 en Rutas de América.

Ignacio Maldonado, del Club Unión 33 de Vergara, al consagrarse campeón de la novena etapa, el 8 de abril en Maldonado. Foto: Alessandro Maradei

Clasificaciones de la 78ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Etapa 9 / Rocha - Maldonado

Pos Ciclista Club 1 Ignacio Maldonado Unión 33 Vergara 2 Jorge Giacinti CC Cerro Largo 3 Pablo Troncoso CC Fénix 4 Pablo Bonilla Unión 33 Vergara 5 Nicolás Méndez Barrios Artigas

General individual

Pos Ciclista Club Diferencia 1 Jorge Giacinti CC Cerro Largo — 2 Roderyck Asconeguy Villa Teresa 0.06 3 André Gohr Unifunvic (Bra) 0.08 4 Matías Presa CC Cerro Largo 0.41 5 Ignacio Maldonado Unión 33 Vergara 0.48 6 Pablo Troncoso CC Fénix 1.11 7 Fernando Méndez San Antonio Florida 1.36 8 Juan Caorsi Armonía Cycles 2.05 9 Agustín Moreira CC Cerro Largo 2.59 10 Pablo Bonilla Unión 33 Vergara 3.07

General por equipos

Pos Club Diferencia 1 CC Cerro Largo — 2 Villa Teresa 6.30 3 Unión 33 de Vergara 6.58

Premio Sprinter

Pos Ciclista Club Puntos 1 Sebastián Rodríguez San Antonio Florida 18 2 Lucas Piano Paysandú LIL 10 3 Juan Cruz Sosa 33 de San José 10

Premio Cima

Pos Ciclista Club Puntos 1 Enrique Peculio Paysandú Lil 19 2 Nicolás Méndez Barrio Artigas 15 3 Juan Caorsi Armonía Cycles 7

General sub 23

Pos Ciclista Club Diferencia 1 Pablo Bonilla Unión 33 Vergara — 2 Sebastián Caraballo Audax de Flores 0.20 3 Lucas Piano Paysandú Lil 4.21

Matias Presa, de Cerro Largo, luego de finalizada la novena etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, el 8 de abril en Maldonado. Foto: Alessandro Maradei

