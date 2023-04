Hace tres días que estamos hablando de Matías Presa. El Piojo, ¡qué ciclista! Cabe el reconocimiento para el tipo que ganó la etapa en Tacuarembó, que atacó en su casa, en Melo, y se quedó cerca, y que lideró una fuga por más de 70 kilómetros el sábado, bajando junto a Igor Molina de las sierras a la ruta 9. No se le dio la victoria, fue segundo, y tampoco se le dio la malla oro, que Villa Teresa defendió con ayuda del UniFunvic brasileño, pero hace tres días que estamos hablando de Presa.

Del otro que no pararemos de hablar por un par de días es Roderyck Asconeguy. El líder parcial de la Vuelta Ciclista del Uruguay está apenas dos segundos por delante del brasileño André Gohr y 15 segundos adelante de Agustín Moreira. Confía en sus chances de ser ganador y en su equipo para lograrlo, pero a veces la ruta ofrece aliados inesperados.

78° Vuelta Ciclista del Uruguay 2023, el 7 de abril, por la Ruta 39. Foto: Alessandro Maradei

La ocho

“Una etapa muy difícil. Por suerte gracias a la entrega de los compañeros se pudo mantener todo igual en la general”, dijo Asconeguy tras respirar aliviado en el final. En un momento de la jornada perdió virtualmente el liderazgo a manos de Presa, pero eso no se confirmó en la meta.

Los primeros kilómetros en la ruta 39, de preciosas vistas pero duros repechos, fueron de “muchos ataques del Cerro Largo, junto con otros equipos del pelotón”, según contó Roderyck. Dijo a la diaria que le cuesta entender algunas estrategias de otros equipos, que atacan junto a Cerro Largo y UniFunvic, los retadores por la malla oro. “Tendrán sus intereses, quizás estén arreglados o algo, pero este equipo está muy unido y estamos para luchar contra cualquier cosa”, remarcó sin nombrar a qué equipos se refería.

Foto: Alessandro Maradei

“Hubo que salir varias veces a defender la malla”, en esos repechos de la 39, cuando Moreira y Gohr buscaron cortarse. “Se pudo controlar en gran manera, menos en la última fuga de Presa que iba muy fuerte y quizás lo dejamos ir muy lejos”, reconoció. Luego de estar tres minutos atrás, tanto Villa Teresa como el equipo brasileño fueron los encargados de tirar del pelotón.

Que el UniFunvic hiciera esfuerzos es algo que Yuri Corbo, director deportivo de Cerro Largo, no consiguió entender: “cuando lo teníamos al malla al borde del nocaut, el equipo de Brasil les salvó la plata entrando con ellos para defender un segundo puesto”, protestó. La estrategia lógica para él hubiese sido atacar a Asconeguy para dejarlo atrás. “Cuando el Piojo tenía tres minutos, los brasileños le salvaron la etapa para defender el segundo lugar”, opinó. “A veces hay que acordarse que el segundo es el primero que pierde”.

Foto: Alessandro Maradei

Para Corbo, la carrera se dio como la planificó, con ataques en los primeros diez kilómetros de la 39. “A la prueba está que se quedó un gran corredor como Ivo Weickert, que estaba siendo una pieza fundamental de Villa Teresa; se lo sacamos”, analizó. Según él, había que comer peones como en el ajedrez “para ver si podíamos hacerle jaque mate al rey”. El jaque se hizo, el mate no.

En filas brasileñas, Francisco Chamorro, ciclista argentino, opinó al respecto de las incidencias: “Nosotros defendemos nuestros intereses, hay que ver qué es conveniente para cada equipo”. Una frase suya fue elocuente, cuando marcó que “el ciclismo, aparte de ser un deporte duro, es político”.

El análisis de Chamorro fue claro: “Nosotros venimos a ganar la Vuelta. Estamos a dos segundos de Asconeguy. Si el Piojo llegaba, perdíamos todo, y así sigue abierta. Todavía faltan dos etapas, pero cada uno defiende sus intereses y, si hay que juntarse con otros equipos, se van a juntar. El ciclismo es eso”.

Foto: Alessandro Maradei

Cerca de ese punto de vista, André Gohr dio sus opiniones. “Lo que creo que mucha gente debe entender es que no venimos a ser segundos, venimos a ganar la Vuelta”, dijo repitiendo lo ya dicho en días anteriores. “Yo no puedo esperar que otros equipos hagan lo que está en mi interés. A veces podemos jugar con la política, pero otras veces tenemos que hacer lo que hay que hacer. Estoy a sólo dos segundos en la general, Presa es un corredor muy peligroso, está cerca y tuvimos que hacer lo que hay que hacer”, afirmó. En su explicación de la etapa, el UniFunvic apretó un poco el paso para llegar más cerca, pero luego el que tuvo que trabajar fue Asconeguy. “Vino tirando sólo los últimos diez kilómetros y nosotros a la rueda, porque teníamos un compañero adelante”.

Gohr todavía confía en sus posibilidades de ganar, por más que no ha logrado bonificaciones en embalajes intermedios o en meta. “Pienso que en el momento correcto voy a tomar la acción necesaria para ganar la Vuelta. No estoy preocupado. Yo sé lo que tengo que hacer, pero hay que esperar el momento correcto”, aseguró. Luego reafirmó: “Hay que tener calma, sé lo que tengo que hacer y cuando se presente el momento voy a estar ahí”.

En filas arachanas, Corbo hizo su balance: “Nosotros estamos entregando todo para ganarla. Podés ver cómo quedó el Piojo entregando todo, muerto. Es pelear la carrera para ser primeros no para pelear por el segundo”.

Agustin Alonso, del Villa Teresa, al finalizar la octava etapa en el departamento de Rocha. Foto: Alessandro Maradei

Fugados

El ganador del día, Igor Molina, está corriendo su segunda Vuelta del Uruguay. La primera la hizo como sub 23 en 2019. Luego, en 2021, fue campeón nacional sub 23 en Brasil. Ahora ya volvió como élite, es decir, en la categoría absoluta. “Aún no me lo creo. Vine con la cabeza de trabajar para nuestro capitán para ganar la Vuelta, estuve tirando del carro todas las etapas hasta ahora y hoy surgió la oportunidad”, dijo sobre la victoria de etapa. “Cuando aparecen esas oportunidades, no las puedes perder. Uruguay es un país por el que tengo mucho cariño y ganar aquí es una felicidad muy grande”, resaltó.

Sebastian Rodríguez, del San Antonio de Florida), al finalizar la octava etapa. Foto: Alessandro Maradei

Por su parte, el Piojo Presa, el gran protagonista, dijo: “No había nada que perder, más vale jugársela que guardar”. Sobre el remate, en el que Molina consiguió vencerlo, Presa dijo que nadie se guardó nada y reconoció a su rival: “Ganó la etapa, se lo merecía, porque por momentos yo no tenía más para dar”. Incluso, luego de los tres días intensos que pasaron, bromeó y dijo: “Ya no ataco más, ahora hasta Montevideo voy tranquilo nomás”.

Clasificaciones de la 78ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Etapa 8 / Mercedes - Paysandú

Pos Ciclista Club 1 Igor Molina UniFunvic 2 Matías Presa Cerro Largo 3 Leonel Rodríguez Cerro Largo 4 Nicolás Méndez Barrios Artigas 5 Klebeer Ramos UniFunvic (Bra)

General individual

Pos Ciclista Club Diferencia 1 Roderyck Asconeguy Villa Teresa — 2 André Gohr Unifunvic (Bra) 0.02 3 Agustín Moreira CC Cerro Largo 0.15 4 Jorge Giacinti CC Cerro Largo 0.22 5 Matías Presa CC Cerro Largo 0.35 6 Pablo Troncoso CC Fénix 1.11 7 Ignacio Maldonado Unión 33 Vergara 1.15 8 Fernando Méndez San Antonio Florida 1.30 9 Pablo Anchieri Náutico Boca del Cufré 1.39 10 Juan Caorsi Armonía Cycles 1.59

General por equipos

Pos Club Diferencia 1 CC Cerro Largo — 2 Villa Teresa 4.43 3 Unión 33 de Vergara 7.01

Premio Sprinter

Pos Ciclista Club Puntos 1 Sebastián Rodríguez San Antonio Florida 15 2 Juan Cruz Sosa 33 de San José 8 3 Enrique Peculio Paysandú LIL 8 4 Lucas Piano Paysandú LIL 8

Premio Cima

Pos Ciclista Club Puntos 1 Enrique Peculio Paysandú Lil 19 2 Nicolás Méndez Barrio Artigas 15 3 Roderyck Asconeguy Villa Teresa 5

General sub 23