Los argelinos vencieron 3-0 a Somalia como visitante para confirmar su boleto mundialista por quinta vez en su historia.

La doble fecha de octubre sigue regalando selecciones clasificadas al Mundial 2026, sobre todo en África donde el miércoles aseguró su lugar Egipto y el jueves fue el turno de Argelia, que venció 3-0 a Somalia de visitante y confirmó el primer lugar del grupo G al mantener la ventaja de cuatro puntos sobre Uganda con una fecha por disputar.

No hubo tiempo de sufrimiento para los argelinos que a los 7 minutos ya estaban en ventaja con gol de Mohamed El Amine Amoura, quien repitió para liquidar el encuentro a los 12' del complemento. A los 19' de la primera mitad el ex Manchester City, Riyad Mahrez, puso el segundo.

En África clasifica de forma directa el primero de cada uno de los nueve grupos que están en disputa; Costa de Marfil y Senegal son los que tienen chance de asegurar su boleto el viernes, pero dependen de una serie de resultados. Los cuatro mejores segundos jugarán eliminatorias para llegar al repechaje mundialista.

Argelia fue el cuarto clasificado de África, sumándose a Egipto, Túnez y Marruecos, los últimos dos habían logrado su lugar en setiembre. La semana que viene quedarán definidos todos los que van directo ya que culminará la fase de grupos.

Quinto Mundial para Argelia, que llegó a octavos de final en Brasil 2014

Argelia debutó en los Mundiales en España 1982 con buen suceso, fue el torneo donde consiguió su puesto más alto en la clasificación al terminar decimotercero. Hizo una fase de grupos prácticamente soñada, metió el batacazo en el arranque al vencer 2-1 a Alemania Federal y derrotó 3-2 a Chile, luego de tener tres tantos de ventaja en el primer tiempo. Increíblemente quedó eliminado en primera fase por diferencia de goles.

En México 1986 volvió al campeonato del mundo, pero solamente consiguió un empate en tres partidos, quedando rápidamente eliminado. Pasaron 24 años para el retorno, fue en Sudáfrica 2010, también sumó un punto y se despidió muy pronto.

Su mejor versión fue en Brasil 2014, donde pasó la fase de grupos por primera vez al sumar 4 unidades y terminar segundo en una zona que también estaban Bélgica -líder con puntaje perfecto-, Corea del Sur y Rusia. En octavos de final lo eliminó Alemania, que le ganó 2-1 en tiempo suplementario, los europeos terminaron siendo los campeones del torneo con el recordado gol de Mario Gotze ante Argentina.

Los 20 clasificados al Mundial 2026

A falta de ocho meses para el Mundial 2026, están adentro Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones; Nueva Zelanda por Oceanía; Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia por Sudamérica; Corea del Sur, Japón, Jordania, Australia, Uzbekistán e Irán por Asia, y Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto por África.