El equipo que dirige Marcel Rauss cayó 1-0 frente a las colombianas; Nacional enfrentará el jueves a Libertad de Paraguay por la última fecha del grupo D.

Luego del debut en la Copa Libertadores femenina con empate sin goles frente a Universidad de Chile, Nacional cayó 1-0 en la tarde del lunes frente a Deportivo Cali de Colombia. El partido, disputado en la cancha de Banfield, más precisamente en el estadio Florencio Sola, correspondió a la segunda fecha del grupo D. El gol del partido fue de Kelly Caicedo, de tiro libre, aunque en la planilla se lo dieron en contra a la golera tricolor, Josefina Villanueva, porque luego de que la pelota pegó en el travesaño dio en la espalda de la guardameta.

Tanto el equipo de Marcel Rauss como el de Jhon Ortiz plantearon un juego táctico, tenso desde el primer momento. Pierna fuerte para cortar cada ofensiva rival y el reparto del dominio del juego hicieron el partido de ida y vuelta, aunque sin real peligro sobre las áreas. En esa lógica, los equipos se cargaron de faltas y el juego se volvió entrecortado.

Paula Medina se destacó en el equipo colombiano; es la futbolista que –a pesar de su juventud– tiene más partidos jugados con la camiseta de Deportivo Cali. Supo cortar y distribuir. Aunque es cierto que el equipo colombiano exageró con las patadas, el uruguayo no se quedó atrás. Jugaron a la altura de los acontecimientos. Yaqueline Apraez festejó un quite como si fuera un gol; así se aferró Nacional al juego. Pero el score se abrió por la magia de Caicedo. La colombiana ejecutó un tiro libre de manera magistral y sobre el final del primer tiempo consiguió el gol que le permitió otro respiro para el descanso al Deportivo Cali y obligó a las de Rauss a ir por el empate en el complemento.

Joiceane Scatola también festejó un cierre, entrado el segundo tiempo, aunque no alcanzó para contrarrestar el tanto de ventaja de las colombianas, pero sí para alimentar lo último que se pierde. Nacional tenía que festejar al menos un gol para igualar y por eso el DT mandó a la cancha a Julieta Melogno, Martina Segovia y a la goleadora Sofía Oxandabarat para buscar el resultado. La actitud ya estaba de manifiesto. María Noel Figueroa fue la cuarta variante del tricolor para dar vuelta la historia. Sustituyó a Maytel Costa que se retiró visiblemente sentida.

Pero Nacional no pudo con Deportivo Cali. En la última fecha enfrentará el jueves a Libertad de Paraguay por una victoria que lo reivindique y le dé la posibilidad de seguir en carrera.

Detalles

Estadio: Florencio Sola (Banfield, Buenos Aires)

Árbitros: Emikar Calderas, Elibith Higuera y Thaity Dugarte (Venezuela)

Deportivo Cali (1): Luisa Agudelo; Angie Salazar, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Yessica Bermeo; Paola García, Paula Medina (88’ Ana María Fisgativa), Loren Sánchez (45’ Kelly Ibargüen); María Marquínez, Melanin Aponzá (86’ Lina Arboleda), Sindy Sánchez (90+6’ Michelle Vásquez). Entrenador: Jhon Ortiz.

Nacional (0): Josefina Villanueva; Melisa Alfonso, Yaqueline Apraez, Joiceane Scatola, Camila Russi; Maytel Costa (66’ María Noel Figueroa), Cecilia Jourdan (56’ Martina Segovia, 85’ Isabela Cardoso), Micaela Fitipaldi, Josefina Félix; Hadrielen Gomes (56’ Sofía Oxandabarat), Martha Figueredo (45’ Julieta Melogno). Entrenador: Marcel Rauss

Goles: 45’(+3) Kelly Caicedo (DC) de tiro libre.