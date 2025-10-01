La Asociación Uruguaya de Fútbol responsabilizó a la empresa Tenfield.

La Asociación Uruguay de Fútbol (AUF) emitió un comunicado para explicitar que no transmitirá el partido de este miércoles entre Plaza Colonia y Albion por cuartos de final de la Copa Uruguay.

La AUF comunica en la misiva que AUF TV sólo tiene los derechos de la transmisión de los partidos por Copa Uruguay que involucran a equipos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). La transmisión del partido, aclara la asociación, es responsabilidad de la empresa Tenfield por tratarse de dos equipos profesionales, uno de Primera y el otro de Segunda División. La situación se enmarca en el inicio del proceso de licitación mediante la cual serán negociados los derechos de televisación del fútbol uruguayo en todas sus competencias, entre ellas la Copa Uruguay.

El comunicado explica que “esto obedece a razones de derechos de televisión. Dado que ambos clubes son participantes de las divisiones profesionales (Primera o Segunda División), los derechos de sus encuentros no son propiedad de la AUF para su emisión en AUF TV, son propiedad de la empresa Tenfield”. Tenfield, por su parte, no se expresó al respecto, pero tampoco fijó la transmisión, por lo que el partido no podrá verse.

Plaza Colonia, que recientemente se quedó sin su entrenador, Sebastián Díaz, y entró en zona de preocupación con respecto al descenso, recibirá en su casa del Parque Prandi a Albion. El pionero que dirige Joaquín Boghossian y lidera como capitán el experimentado Pablo Lacoste, sostiene la punta de la tabla anual en la B y hace dos fechas que pospone la celebración del ascenso.