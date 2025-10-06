Peñarol y Defensor jugarán en el Parque Viera, mientras que Plaza Colonia y Racing lo harán en el Campeones Olímpicos.

Se acerca un nuevo final de la Copa Uruguay y el único que conoce todos estos submundos de memoria es Defensor Sporting. En la corta memoria de la Copa, es el único que en las cuatro ediciones clasificó a esta instancia de semifinal, pero además es el que consiguió ganarla. Aquello ha sublevado cualquier crisis deportiva, y quizás en ese espíritu, pueda estar la clave para enfrentar a Peñarol.

El carbonero, que hizo su tarea para no jugar ni en Maldonado ni el Parque Viera con aforo limitado, orientando para su molino el agua, tiene los ojos clavados en el Clausura y el campeonato uruguayo. Pero es un equipo grande e irá por todo. Ante la negativa de ambos de jugar en el Campus, el encuentro se jugará en el Prado, aunque el escenario no podrá contar aún con su nueva tribuna. Wanderers la quiere estrenar en un partido propio, se prevé que será en la fecha 13 del Clausura frente a Nacional. El Estadio Centenario estaba descartado por el show musical que dará Rod Stewart.

Dentro de las confirmaciones de la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay el jueves 16 en el Campeones Olímpicos, Racing enfrentará a Plaza Colonia por la otra semifinal. Casualmente se enfrentaron por la décima fecha del torneo Clausura, que tiene a los cerveceros a la pesca de alguna clasificación, y a los patablancas peleando el descenso. Plaza dio el batacazo entre los partidos que definen la fatídica tabla y derrotó a Racing a domicilio en el Parque Roberto que ya no tiene bajada. Por Copa Uruguay, uno de los dos buscará su lugar en la final.

El partido que definirá al campeón será el miércoles 22 en el Estadio Centenario.