El lunes se cerrará la décima fecha con el partido entre Defensor Sporting y Wanderers en el Parque Rodó.

En la recta final de la temporada hay mucho en juego en cada partido y al término de las fechas se hace un diagnóstico de evaluación para saber si el fin de semana fue positivo o negativo. No hubo cambios en la cima del Clausura ni de la anual, donde Peñarol y Nacional, respectivamente, tienen todo encaminado para alcanzar el primer escalón.

Sí hubo cimbronazos en otras zonas de la tabla. Montevideo City Torque ingresó en zona de clasificación a copas internacionales, despojando, por el momento, a Cerro Largo. En la zona roja se confirmó el descenso de River Plate, Miramar Misiones quedó muy complicado para mantener la categoría y Plaza Colonia sumó un triunfo para ilusionarse. Progreso también ganó, superó la línea de Cerro y puso en compromisos a Wanderers.

Los grandes por lo suyo

Peñarol no jugó bien pero venció 2-0 a Danubio con goles de Matías Arezo y Héctor Tito Villalba sobre el final. A esta altura del torneo vale más lo numérico que lo futbolístico, donde el equipo de Diego Aguirre volvió a quedar en el debe. El carbonero se mantiene líder en el Clausura con cinco puntos de ventaja sobre Nacional y Montevideo City Torque. El franjeado, con la derrota, no se subió al último tren en el objetivo de pelear el ingreso a copas internacionales.

Nacional jugó mejor y venció con solvencia a Cerro Largo por 2-1; Christian Ebere y Maximiliano Gómez anotaron para el tricolor, que perdió temprano a Nicolás López por lesión. El bolso mantuvo cuatro puntos de ventaja en la anual, tabla que tiene encaminada, y salió victorioso luego de una semana mediáticamente complicada. El arachán se despidió definitivamente del Clausura y salió de la zona de clasificación a copas.

Dos boletos que nadie quiere

La fecha arrancó el viernes por la tarde con la victoria 1-0 de Liverpool sobre River Plate en el Parque Saroldi. Abel Hernández hizo el único tanto de la tarde y llegó a 22 en el año. El darsenero ya no tiene chances matemáticas de permanencia y jugará en la B en 2026.

Miramar Misiones quedó muy complicado en sus opciones de permanecer al perder 3-0 con Montevideo City Torque. Sebastián da Silva erró un penal en el primer tiempo y en el complemento se vino el aluvión con los tantos de cabeza de Gary Kagelmacher y Guillermo Fratta; el tercero fue de José Neris, que definió notable para terminar un contragolpe. El ciudadano se ilusiona con el pasaje de avión para jugar la Sudamericana y, de reojo, mira la cima del Clausura esperando un traspié carbonero, equipo al que enfrentará en la última fecha.

En la carrera por escapar del fantasma del descenso, Progreso sacó un triunfazo ante Cerro y lo superó en la tabla fatídica. Fue 2-0 con tantos de Gary Silva e Ignacio Lemmo de penal. En la mañana que empezó con tormenta y terminó soleada, los tejanos desplegaron buen fútbol para todo clima.

En la próxima fecha el gaucho visitará a Plaza Colonia en otra finalísima para quedarse en primera. Los del oeste del país, que dividen distinto en el promedio por venir de segunda división, sacaron oro en Sayago al vencer 1-0 a Racing con gol de Hebert Vergara. Los colonienses arrastraban una racha de un triunfo en los últimos 22 partidos. Con el éxito de la tarde dominical superaron a Miramar y achicaron sobre Cerro. Se alquilan balcones para la batalla del Parque Prandi del viernes.

Boston River y Plaza Colonia prometieron lo que no cumplieron. Uno de los partidos que generaban más atracción de la fecha se fue con empate 0-0, obligando a elegir planes en el fin de semana del patrimonio sobre el escaso fútbol de sábado por la tarde que brindaron ambos equipos. No le sirvió a ninguno.

Broche de lunes

La décima fecha se cerrará con el partido entre Defensor Sporting y Wanderers, a las 19.00, en el Franzini. Para el violeta, un triunfo es sinónimo de alcanzar puestos de clasificación a Copa Libertadores, superando la línea de Juventud de Las Piedras. El bohemio hace cuatro encuentros que no suma ni convierte y los resultados del fin de semana le hacen mirar con ojos de preocupación la lucha por mantener la categoría. Leodán González será el árbitro.

