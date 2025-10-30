Nacional enfrentará a Cerro con el debut de Jadson Viera para cerrar la anual, mientras que Peñarol va por coronarse en el Clausura frente a Defensor Sporting; puede descender Plaza Colonia.

Si bien hay muchas cosas encaminadas, hay poco definido en el campeonato uruguayo. A falta de dos fechas y seis puntos por disputarse, los partidos que van entre viernes y lunes pueden determinar un montón de objetivos cumplidos.

Los grandes por cerrar las tablas

Nacional enfrentará a Cerro en el estadio Centenario el sábado a las 19.00 en el debut de Jadson Viera como entrenador. El tricolor, si gana, se confirmará como ganador de la tabla anual, algo que también puede sellar en caso de que el carbonero no gane al día siguiente. El albiceleste se juega la chance de clasificarse a la Copa Sudamericana; viene de ganar cinco de los últimos seis. El mundialista Andrés Matonte impartirá justicia.

El domingo a las 19.00, en el Campeón del Siglo, Peñarol recibirá a Defensor Sporting en un encuentro que tendrá el arbitraje de Gustavo Tejera. Si el aurinegro gana, será el campeón del Clausura y se asegurará el lugar en la semifinal frente a Liverpool. El equipo de Diego Aguirre llega con viento en la camiseta tras la consagración en la Copa Uruguay. El violeta puede sellar su lugar en la Copa Libertadores si suma y no lo hace Juventud de Las Piedras –incluso, si no gana Liverpool, puede aspirar a llegar como Uruguay 3–.

Justamente, negriazules y pedrenses jugarán un partido clave en la clasificación a torneos internacionales el sábado a las 16.30 en Belvedere, con arbitraje de Javier Feres. El favorito es el equipo locatario, que llega mejor e incluso tiene chances matemáticas de pelear el Clausura. La visita todavía no ganó desde que asumió Sebastián Méndez y lleva ocho partidos sin victorias.

El descenso en juego

La fecha se abrirá el viernes a las 20.00 en el Parque Viera con el arbitraje de Leodán González. Wanderers, que también hace ocho encuentros que no gana, recibirá a Boston River, que tendrá a Gustavo Ferreyra como entrenador interino. El sastre no se juega nada, ya está clasificado a la Copa Sudamericana. El bohemio debe sumar al menos cuatro puntos para salvarse del descenso sin depender de nadie, aunque sabe que si Plaza Colonia pierde, se asegurará su lugar en Primera. La dirigencia del conjunto del Prado puso entradas generales a 100 pesos e ingreso gratis de los socios, con la intención de que se llene el escenario.

El sábado a las 10.00 se abreirá la mañana con un partidazo entre Progreso y Montevideo City Torque en el Paladino, con muchas cosas en disputa. Los tejanos, que vienen de dos derrotas seguidas, están en la misma situación que Wanderers para evitar el descenso. Los ciudadanos, en tanto, pueden sellar su clasificación a la Copa Sudamericana si ganan y no lo hace Cerro ni Cerro Largo. Arbitrará Javier Burgos.

El lunes a las 19.00 en el Prandi, Plaza Colonia recibirá a los arachanes de Danielo Núñez. Los locatarios necesitan al menos 4 puntos para soñar con quedarse en Primera División. Si Progreso y Wanderers suman, están obligados a hacer 6. Tras la derrota en la final de la Copa Uruguay, tienen la ventaja de jugar con resultados vistos. Los de Melo necesitan el triunfo para soñar con la Sudamericana.

Con la cabeza en otro lado

Hay dos partidos dominicales sin tanta importancia en lo inmediato. A las 10.00, con Diego Riveiro en el referato, jugarán River Plate y Miramar Misiones en el Saroldi en un partido que sólo suma para las pencas, porque los dos están descendidos.

A las 16.30 en el Roberto, Racing recibirá a Danubio. Los de Sayago pueden llegar clasificados a la Copa Sudamericana si Cerro no le gana a Nacional. En caso de que eso suceda, les alcanza con un punto. El danubiano sólo buscará engrosar su promedio para el descenso en 2026. Esteban Ostojich será el juez.

.