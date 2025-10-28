El nuevo entrenador de Nacional fue presentado oficialmente en el Gran Parque Central y sorprendió con una declaración: “Me voy a contactar con Hugo De León, me gustaría que estuviera”.

Jadson Viera se presentó este lunes en el Gran Parque Central como nuevo entrenador de Nacional. El director técnico llegó, hizo las fotos oficiales y fue a la conferencia de prensa casi media hora más tarde de la hora pactada. Este martes a las 16.30, entrenará por primera vez con el plantel, aunque aclaró que ya habló con algunos referentes.

Primero tomaron la palabra el presidente del club, Ricardo Vairo, y el vicepresidente, Flavio Perchman, quienes le dieron la bienvenida. “Era un viejo anhelo personal porque es un amigo y tengo mucha confianza en su trabajo”, dijo Perchman. Además, confirmó que el vínculo contractual es hasta que termine 2027.

Viera agradeció la bienvenida con la felicidad del retorno al lugar que habitó como jugador, entre 2010 y 2012, cuando fue campeón uruguayo. “Reencontrarme con estos pasillos y el vestuario me llena de orgullo. Volver es alegría pura”, comenzó diciendo el nuevo entrenador antes de dar lugar a las preguntas de los periodistas.

Sobre su llegada en este momento del año, dijo: “Es el momento en el que tengo que estar acá, no pienso mucho si la tercera fue la vencida. Estoy convencido de lo que nos estamos jugando ahora, que son cosas muy importantes y tenemos que estar todos unidos. Podía dejar pasar la oportunidad y venir después, pero estoy en Nacional, tengo todo para ganar”.

Viera llega para reemplazar a Pablo Peirano en un momento particular, ya que en cuatro partidos puede consagrarse campeón uruguayo: “No fue pensando en un proyecto largo, me atrajo el momento de estar acá. El tiempo ahora es para pensar en el fin de semana. Lo principal es el objetivo; después la idea la vamos a intentar día a día, por eso ya quería estar con el plantel cuanto antes, ver videos. Los jugadores ya saben cierto estilo y las cosas que vienen haciendo bien, hay que afianzar eso y tratar de implementar algunas otras de nuestro estilo desde el día uno”.

El exzaguero de 44 años dejó claro su objetivo: “Vine para ser campeón, tengo todo para ganar. El hincha quiere ganar y nosotros también, en eso coincidimos. Y si les podemos transmitir cosas buenas dentro de la cancha, mucho mejor”.

Su estilo, dentro y fuera de la cancha

Viera explicó su forma de trabajar junto con su cuerpo técnico: “Hacemos mucho videoanálisis y en este tiempo van a ser muy importantes. Queremos hacer doble turno, siempre respetando y sin criticar el método que tenían antes. Mi idea también es potenciar a la gente del club. Los juveniles van a tener la participación dependiendo de lo que den en el día a día. En Boston River hemos potenciado a muchos jugadores y sacado ventajas”.

Sobre el sistema a utilizar y la chance de juntar a Nicolás López y Maximiliano Gómez en un 4-3-3, explicó: “Tengo mi sistema madre, pero me adapto mucho a los jugadores por su calidad, y en el plantel de Nacional hay muchos. Mi trabajo es potenciarlos para que jueguen donde se sienten mejor. El Diente es un goleador, hizo un esfuerzo muy grande por jugar lesionado, es un jugador muy importante. Necesito que todos estén concentrados acá, con algún tipo de rotación en el campo puede haber lugar para todos”.

“Nuestra idea es terminar de evaluar dónde van a estar los espacios, en qué lugar se va a parar la línea defensiva y los movimientos que vamos a tener en ataque. Queremos que sea un equipo protagonista”, señaló.

De Cerro, su primer rival, analizó: “Es un equipo que viene en un buen momento y que ha rotado sus sistemas y bloques defensivos, se para 4-1-4-1, buscando que el punta siempre esté orientando”.

La sorpresiva referencia a Hugo de León

En el pasado, Perchman había dicho que Viera tenía similitudes con el exfutbolista y exentrenador Hugo de León. Al ser consultado sobre esto, el nuevo entrenador se llenó en elogios para uno de los ídolos de la historia de Nacional: “Es una referencia eterna para el club. Si pudiera hacer un poquito de lo que hizo él, ya es un montón. Voy a ver si entro en contacto, porque me gustaría que estuviera en este momento”.