El pedrense tiene un flojo andar en el torneo Clausura pero ya aseguró su clasificación a copas internacionales y está quinto en la anual.

Juventud de Las Piedras perdió 2-1 ante el descendido River Plate en el Parque Artigas en la última fecha del torneo Clausura. Su presente no es bueno, en este torneo corto se ubica decimotercero con apenas 11 puntos en igual cantidad de partidos disputados, está por encima de Wanderers, River y Plaza Colonia.

Más allá del momento puntual, sorprendió la decisión de quienes manejan la SAD del equipo pedrense que cesaron de su cargo a Diego Monarriz, uno de los mejores entrenadores de la temporada. El argentino llegó a Juventud el 3 de octubre de 2024. En un año y diez días, ascendió al equipo a primera división y lo clasificó a copas internacionales para 2026. Fue tercero en el Apertura atrás de Peñarol y Nacional en la mejor campaña histórica de la institución, salió segundo en su serie del Intermedio y está quinto en la anual, donde lucha con Defensor Sporting y Liverpool por llegar a zona de Copa Libertadores.

Vale recordar que el plantel perdió a varias de sus grandes figuras en la primera mitad del año como Valentín Gauthier, Maizon Rodríguez y Bruno Larregui que fueron transferidos. Rodrigo Chagas se perdió gran parte del Clausura, lo mismo para Franco Soldano que fue una de las incorporaciones y para Jonathan Urretaviscaya que es la manija del equipo.

El cese del director técnico se debe exclusivamente a los malos resultados. Monarriz había viajado a Argentina en sus días libres y volverá a Uruguay para finalizar oficialmente su vínculo con el club canario.

Juventud deberá buscar rápidamente su sustituto, el próximo lunes a las 16.00 visitará a Racing en el Parque Roberto, luego recibirá a Plaza Colonia el sábado 25 de octubre a las 13.30. En las últimas dos fechas visitará a Liverpool y cierra de locatario ante Progreso.

Solamente cinco equipos no cambiaron de entrenador en la presente temporada

A falta de cuatro fechas para terminar el campeonato, solamente cinco entrenadores de los que comenzaron la temporada permanecen en sus cargos: Diego Aguirre en Peñarol, Joaquín Papa en Liverpool, Danielo Núñez en Cerro Largo, Jadson Viera en Boston River y Tabaré Silva en Cerro. Este último, es el único que continúa de los que se incorporaron a sus puestos de trabajo para el inicio del 2025.