Hinchada de Juventud en el Parque Artigas, en Las Piedras (archivo, mayo de 2025).

El Gallego debutará el lunes ante Racing tras la insólita salida de Diego Monarriz.

Tras la insólita salida de Diego Monarriz luego de lograr la mejor campaña histórica de Juventud de Las Piedras, quienes manejan las decisiones deportivas de la SAD del club pedrense confirmaron el entrenador sustituto.

Se trata de otro argentino, Sebastián Méndez. Tiene 48 años y el último club que dirigió fue Newell's en 2024, donde solamente dirigió diez encuentros. El grueso de su carrera lo hizo en su país; comenzó en Banfield y luego pasó por Atlanta, Platense, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Godoy Cruz, Belgrano, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield.

También estuvo en Gimnasia y Esgrima La Plata como asistente de Diego Maradona, luego quedó como entrenador principal cuando falleció el ídolo argentino. En el exterior dirigió a Palestino de Chile, Cúcuta de Colombia y Tijuana de México. Todavía no sumó títulos como entrenador.

En su etapa como futbolista fue campeón argentino, de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con Vélez. Además, se coronó en su país con San Lorenzo y Banfield.

Juventud de Las Piedras tiene 11 puntos, en igual cantidad de presentaciones, en el Torneo Clausura, que no ha sido bueno. En la anual está quinto con 56 unidades, peleando puestos de Copa Libertadores con Liverpool y Defensor Sporting; el pedrense ya aseguró participación internacional para 2026.

El primer partido del Gallego Méndez será el lunes a las 16.00 con Racing en el Parque Roberto.