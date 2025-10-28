La celeste jugará ante México y Estados Unidos la misma semana en la que el negriazul deberá enfrentar al campeón del Clausura.

Quedan dos fechas del Torneo Clausura, que culminará entre el 8 y el 9 de noviembre. El domingo 16 será la semifinal del torneo donde el único que tiene lugar asegurado es Liverpool por coronarse campeón del Apertura. Posiblemente el rival será Peñarol, que tiene cuatro de ventaja en el Clausura a falta de dos fechas.

El negriazul tiene chances matemáticas de quedarse con el segundo torneo corto, ya que es uno de los escoltas del carbonero. Si se da la remontada épica, tampoco saldrá del problema, ya que el 16 comenzará a disputar las finales contra el campeón de la anual, en la que Nacional tiene todo encaminado.

Kevin Amaro está viviendo una situación especial que preocupa en Belvedere. Marcelo Bielsa lo reservó para los amistosos ante México y Estados Unidos de noviembre y, en caso de que confirme la citación, el volante derecho no estará en el juego decisivo con los de Joaquín Papa.

El sábado 15, la celeste se enfrentará a México en Torreón y luego, el martes 18, visitará a Estados Unidos en Tampa. Serán los últimos amistosos de 2025. Previo al Mundial 2026 habrá otra doble fecha en marzo y, luego, con plantel definido, se jugarán un par de encuentros más para despedir a la selección rumbo al campeonato del mundo.

Amaro no es número puesto en la lista definitiva de Bielsa, se está jugando su lugar. Debutó por Eliminatorias ante Chile y también tuvo minutos ante República Dominicana y Uzbekistán en octubre.