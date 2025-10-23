La etapa comienza el viernes pero tendrá su epicentro el domingo de mañana; no se jugará el encuentro entre Rampla Juniors y Artigas, los dos descendidos.

Se viene la última fecha de la segunda división profesional donde se conocerá el campeón y, quizás, el segundo ascenso para jugar en la A en 2026. Albion ya subió y ahora buscará el título, tiene tres puntos de ventaja sobre Central Español, a quien enfrentará el domingo a las 10.00 en el Franzini. El pionero puede perder hasta por un gol para coronarse.

El palermitano tiene dos luchas paralelas. Si gana por dos goles levantará la copa, pero, además, sumando un punto confirma su retorno a primera división armando la escalerita perfecta subiendo de la C a la A en años consecutivos. Central lleva tres de ventaja sobre Atenas de San Carlos que, en la mañana dominical, irá ante Fénix en el Parque Capurro.

El título se define por diferencia de goles, pero en caso que haya empate en el segundo lugar de la tabla anual, el ascenso directo se disputará en una serie ida y vuelta entre los dos equipos implicados. Para que esto suceda, deberá ganar Atenas y perder Central.

El viernes comienza a rodar

El resto de la fecha no tiene grandes atractivos. El viernes a las 15.00, en el Parque Palermo, Oriental de La Paz va contra Rentistas. Los celestes tienen una mínima chance de ingresar a playoffs pero deben descontarle tres puntos y nueve goles a Deportivo Maldonado, casi imposible.

El sábado a las 15.30, en el estadio Obdulio Varela, Uruguay Montevideo cerrará su temporada ante Tacuarembó. Para los de Pueblo Victoria es la chance de sumar unidades para el descenso de 2026, mientras que los del norte buscarán la ventaja deportiva para playoffs.

El domingo a las 11.00, Deportivo Maldonado recibe a La Luz en el Campus. Los fernandinos necesitan un punto para quedar a resguardo en caso de que gane Oriental el viernes. A las 15.00 en el Parque Palermo, Colón va con Cerrito buscando confirmar la ventaja deportiva para playoffs.

Un papelón con otro

El fixture marcó que en la última fecha debían enfrentarse Rampla Juniors y Artigas, los dos descendidos. Con autorización de la Mesa Ejecutiva de la divisional, los clubes decidieron suspender el partido en una decisión que puede sentar un precedente peligroso. Con el motivo de que no cambia nada en la tabla de posiciones, el encuentro no se jugará.