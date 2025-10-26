El carbonero apenas sumó 48% de los puntos en cancha de los equipos que visita, pero ganó siempre que fue al Centenario.

En el fútbol uruguayo hay una pelea histórica de los equipos grandes por evitar jugar de visitante. De hecho, el reglamento establece una diferencia exclusiva para recibir a Peñarol y Nacional, que exige que los escenarios tengan un aforo mínimo de 5.000 espectadores para estos encuentros.

La última semana se habló mucho de la fijación del encuentro entre Cerro y Peñarol por la decimotercera fecha, que finalmente se jugó en el Tróccoli, pese a que la dirigencia del carbonero hizo esfuerzos por llevar el encuentro al Centenario.

El triunfo 2-0 del albiceleste fue un cimbronazo para el aurinegro, ya que quedó prácticamente sin chances de ganar la tabla anual y complicó su liderazgo en el torneo Clausura. Si Nacional le gana a Wanderers, se pondrá a dos puntos, en el marco de las últimas dos fechas para el final.

Los partidos de Peñarol afuera del Campeón del Siglo y del Estadio Centenario

En el Clausura Peñarol jugó cinco partidos en canchas chicas y solamente le ganó a Racing en el Parque Viera por 4-1, en un partido donde fue visitante administrativamente, pero no jugó ante el dueño de casa.

Luego perdió 2-1 contra Boston River en Florida y 2-0 frente a Cerro en el Tróccoli. Empató 2 a 2 con Liverpool en Belvedere y con Miramar Misiones en el Octavio Silvestre Landoni de la ciudad de Durazno.

Extendiendo el análisis a toda la temporada del campeonato uruguayo de primera división en 2025, Peñarol logró 48% de los puntos en la cancha de los equipos que visita, es decir, sumó 19 unidades habiendo disputado 39. Le ganó a Juventud en el Parque Artigas, a Danubio en Jardines, a Wanderers en el Parque Viera, a Defensor Sporting en el Franzini y a River en el Saroldi por el Intermedio.

Empató ante el darsenero en el Apertura, con Nacional en el Parque Central, con Cerro Largo en el Ubilla y con Liverpool en Belvedere por el Clausura. Además, perdió cuatro: con Plaza Colonia en el Supicci, con Liverpool en el Intermedio, con Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida y con Cerro en el Tróccoli.

En contrapartida, jugó dos veces como visitante en el Estadio Centenario y ganó en ambas oportunidades, 3-1 contra Progreso en la primera fecha del Apertura y, por el mismo resultado, frente a Cerro Largo en el Clausura, cuando logró que el arachán oficiara de local en Montevideo.