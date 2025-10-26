En el fútbol uruguayo hay una pelea histórica de los equipos grandes por evitar jugar de visitante. De hecho, el reglamento establece una diferencia exclusiva para recibir a Peñarol y Nacional, que exige que los escenarios tengan un aforo mínimo de 5.000 espectadores para estos encuentros.
La última semana se habló mucho de la fijación del encuentro entre Cerro y Peñarol por la decimotercera fecha, que finalmente se jugó en el Tróccoli, pese a que la dirigencia del carbonero hizo esfuerzos por llevar el encuentro al Centenario.
El triunfo 2-0 del albiceleste fue un cimbronazo para el aurinegro, ya que quedó prácticamente sin chances de ganar la tabla anual y complicó su liderazgo en el torneo Clausura. Si Nacional le gana a Wanderers, se pondrá a dos puntos, en el marco de las últimas dos fechas para el final.
Los partidos de Peñarol afuera del Campeón del Siglo y del Estadio Centenario
En el Clausura Peñarol jugó cinco partidos en canchas chicas y solamente le ganó a Racing en el Parque Viera por 4-1, en un partido donde fue visitante administrativamente, pero no jugó ante el dueño de casa.
Luego perdió 2-1 contra Boston River en Florida y 2-0 frente a Cerro en el Tróccoli. Empató 2 a 2 con Liverpool en Belvedere y con Miramar Misiones en el Octavio Silvestre Landoni de la ciudad de Durazno.
Extendiendo el análisis a toda la temporada del campeonato uruguayo de primera división en 2025, Peñarol logró 48% de los puntos en la cancha de los equipos que visita, es decir, sumó 19 unidades habiendo disputado 39. Le ganó a Juventud en el Parque Artigas, a Danubio en Jardines, a Wanderers en el Parque Viera, a Defensor Sporting en el Franzini y a River en el Saroldi por el Intermedio.
Empató ante el darsenero en el Apertura, con Nacional en el Parque Central, con Cerro Largo en el Ubilla y con Liverpool en Belvedere por el Clausura. Además, perdió cuatro: con Plaza Colonia en el Supicci, con Liverpool en el Intermedio, con Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida y con Cerro en el Tróccoli.
En contrapartida, jugó dos veces como visitante en el Estadio Centenario y ganó en ambas oportunidades, 3-1 contra Progreso en la primera fecha del Apertura y, por el mismo resultado, frente a Cerro Largo en el Clausura, cuando logró que el arachán oficiara de local en Montevideo.