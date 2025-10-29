La última vez que no cambió en toda la temporada fue campeón uruguayo de la mano de Pablo Repetto; Pablo Peirano es el director técnico que logró mejor porcentaje de puntos ganados.

Nacional fue campeón uruguayo por última vez en 2022, con la recordada vuelta de Luis Suárez previo al Mundial de Qatar a final de ese año. Causalmente fue la última vez que un entrenador estuvo durante toda la temporada.

Pablo Repetto dirigió 50 partidos en el tricolor, logrando el 66,7% de los puntos que disputó. El tricolor llegó a la definición con Liverpool, luego de ganar el Clausura y la anual. En la semi transformada en final ganó 4-1 en alargue y se coronó con su último título. Ese año, además, ganó el Intermedio, también en partido decisivo ante el negriazul.

Peirano es el entrenador con mejores números del siglo en Nacional

En este siglo, hubo 32 cambios de entrenador en Nacional, o 27 sin contar los interinatos, y pasaron 24 técnicos distintos, algunos con más de un ciclo en el club y mucha espalda de la institución.

Hugo de León, Daniel Carreño, Santiago Ostolaza, Martín Lasarte, Gerardo Pelusso, Eduardo Acevedo, Juan Ramón Carrasco, Marcelo Gallardo, Gustavo Díaz, Juan Carlos Blanco, Rodolfo Arruabarrena, Álvaro Gutiérrez, Gustavo Munúa, Alexander Medina, Eduardo Domínguez, Jorge Giordano, Martín Ligüera, Alejandro Cappuccio, Pablo Repetto, Ricardo Zielinski, Álvaro Recoba, Rafael García, Pablo Peirano y, ahora, Jadson Viera son los entrenadores que pasaron por la institución de La Blanqueada.

La mayoría fueron uruguayos, hubo cuatro argentinos, y Viera, que es brasileño aunque desde que afianzó su carrera deportiva como jugador se transformó en un compatriota más. Nacional ganó 12 campeonatos uruguayos; es el equipo que más copas levantó del siglo en el fútbol local.

Dentro de todos los entrenadores que pasaron, ninguno tuvo un mejor porcentaje de puntos conseguidos que Pablo Peirano, quien fue cesado el último lunes. Esto deja en claro que en el fútbol no siempre mandan los resultados y, por otro lado, que las estadísticas no muestran todo, ya que al entrenador saliente se le criticaba la falencia en los encuentros de alto calibre en su periplo tricolor.

Peirano, en 33 partidos dirigidos, ganó el 74,74% de los puntos que disputó. Lo siguen Carrasco con 72,2% en 30 encuentros, Gutiérrez con 67,6% en 105 cotejos, Lasarte con 67% en 193, y completa el top 5 Medina con 66,7% en 54 partidos.