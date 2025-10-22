El tricolor visitará a Wanderers el domingo 18.30 en el Parque Viera, en un partido que puede definir la tabla anual para los de Pablo Peirano.

Emiliano Ancheta terminó sentido ante Miramar Misiones y los estudios confirmaron un desgarro que lo dejará fuera de las últimas tres fechas del Campeonato Uruguayo. El lateral derecho se suma a la baja de Christian Oliva, que, lesionado, se hizo sacar la quinta amarilla para limpiarse de cara a la recta final del torneo.

Nicolás Diente López sigue su evolución y podría volver al equipo titular. Otro que iría desde el arranque es Nicolás Lodeiro, que cumplió su fecha de suspensión. Además se espera que el zaguero Matías de los Santos y el puntero Juan Cruz de los Santos puedan estar en la convocatoria; los dos se recuperaron de sus lesiones musculares y están entrenando a la par de sus compañeros.

El tricolor enfrentará a Wanderers en el Parque Viera el domingo a las 18.30, en un partido donde se estrenará la ampliación de la tribuna visitante. Si Peñarol pierde puntos un día antes frente a Cerro en el Tróccoli, el bolso podrá cerrar la tabla anual y asegurarse su lugar en la final del Campeonato Uruguayo y en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Quién juega en el lateral derecho?

Hay dos candidatos para sustituir a Ancheta. El colombiano Hayen Palacios hasta el momento disputó cuatro encuentros con la camiseta de Nacional; en el Clausura ingresó cinco minutos frente a Progreso y 15 con Cerro Largo. En Copa Uruguay fue titular ante Huracán de Paso de la Arena y frente a Plaza Colonia.

El otro que se puede perfilar para ir desde el arranque es Nicolás Rodríguez, que la semana pasada volvió a entrenar a la par de sus compañeros luego de una lesión. No juega desde el 14 de junio, cuando estuvo durante 58 minutos como lateral izquierdo en el triunfo 2-1 ante Racing por el Torneo Intermedio.

El equipo titular de Nacional sería con Luis Mejía; Palacios o Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Lucas Villalba, Lodeiro; López y Maximiliano Gómez.