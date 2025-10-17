La selección debe ganar los próximos dos amistosos y esperar el desenlace de Europa para evaluar matemáticamente la posibilidad de ser cabeza de serie.

Uruguay ganó los dos amistosos disputados en Malasia y, más allá de que eso sirvió para que el entrenador, Marcelo Bielsa, observe alternativas de cara a la posible lista para el Mundial del 2026, también aportó para que la celeste se mantenga en el puesto 15, con miras a la determinación final del lugar de Uruguay en el ranking FIFA. De todas maneras, la selección celeste, aunque culmine el año con victorias en Torreón frente a México y en Tampa frente a Estados Unidos, cosa que indefectiblemente debería lograr si sueña con ser cabeza de serie, no depende de sí misma y está a la espera de que algunas selecciones caigan en el ranking para especular.

En la última publicación del ranking, un mes atrás, Uruguay también estaba en el puesto 15, dependiendo de que el equipo croata pierda puntos en lo que queda del año y siempre y cuando Uruguay no pierda ninguno de los amistosos que le quedan por delante. Para empezar le ganó a República Dominicana por 1-0 y a Uzbekistán por 2-1 en Malasia. El sorteo para el Mundial a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, que ubica a los organizadores como cabezas de serie, será el 15 de diciembre.

Son nueve los equipos que según el ranking, sumados a los organizadores, encabezarían los grupos del próximo torneo. El Ranking FIFA utiliza un algoritmo llamado SUMA que suma -valga la redundancia- o resta según el resultado de cada partido que juega una selección, tomando en cuenta el resultado del encuentro, la competición que disputen y el ranking que ocupan quienes se enfrentan.

En las primeras 10 posiciones están, en orden, España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia e Italia, que de clasificar al Mundial se disputan los últimos lugares para liderar los grupos.

Italia está a tres puntos de Noruega, líder del Grupo I, juega de visita contra Moldavia el 13 de noviembre y recibe a Noruega el 16 del mismo mes. El equipo de Genaro Gattuso tiene que ganar o ganar los dos partidos que le quedan para soñar con el Mundial. Croacia, por su parte, finalista del mundo en Rusia 2018, jugará en noviembre contra Islas Feroe y Montenegro. Con una victoria, Luka Modric se aseguraría la posibilidad de jugar un próximo Mundial, mientras despunta el vicio con la camiseta del Milan de Italia. La próxima actualización será el 20 de noviembre, luego de los partidos que la selección de Marcelo Bielsa disputará frente a México el sábado 15 a las 23 y frente a Estados Unidos el martes 18 a las 21.00 de nuestro país.