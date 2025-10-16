La fecha se jugará entre viernes y domingo; todas las combinaciones matemáticas de cara a una etapa de encuentros clave.

Con Albion ascendido y Artigas descendido, se juega la penúltima fecha de la segunda división profesional, en la que se puede definir la vuelta a primera de Central Español y el descenso de Rampla Juniors; además pueden quedar confirmados los equipos que jugarán playoffs. Es una fecha clave que va entre viernes y domingo.

En la B los primeros dos de la tabla anual ascienden de forma directa a primera división. Albion ya confirmó su retorno, por lo que queda un cupo disponible. El tercer ascenso se define por playoffs, donde clasifican del tercero al sexto del año, con la salvedad de que Tacuarembó tiene su lugar asegurado por ganar el Torneo Competencia. Si no entra en los seis mejores, desplazará al peor ubicado.

En la parte baja, perderán la categoría los dos peores ubicados por promedios. Ya bajó Artigas y el segundo descenso se define entre La Luz y Rampla Juniors.

Central Español por la vuelta a primera con escalerita perfecta

Central Español ascendió de la C a la B a finales de 2024 y este fin de semana puede confirmar la escalerita perfecta volviendo a primera división. Para eso debe sacar más puntos que sus rivales directos: Atenas de San Carlos y Colón.

Los palermitanos enfrentan a Fénix el sábado a las 10.00 en el Parque Palermo, los albivioletas se juegan su último boleto para llegar a playoffs. A la misma hora, Colón visitará a Artigas, que ya descendió y no juega por nada, en el Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera. Atenas cerrará la fecha ante Rampla Juniors el domingo a las 16.00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado.

¿Cómo son los números para que no baje Rampla?

A diferencia del ascenso, el descenso se define por promedios, y eso complejiza mucho las cuentas y las especulaciones. Rampla visitará a Atenas en el último partido de la fecha, mientras que La Luz recibirá a Oriental de La Paz, que se juega su ingreso a playoffs y necesita ganar; el encuentro va en el estadio Luis Tróccoli el sábado a las 12.45. El picapiedra debe sumar, como mínimo, cuatro puntos para evitar el descenso. En ese caso, necesita que La Luz pierda todo para llegar a un desempate. Por tanto, si el rojiverde pierde el domingo desciende, sin importar qué pase un día antes con los merengues.

En caso de que La Luz sume el sábado, obliga a Rampla a ganar los dos partidos. Si eso sucede, La Luz deberá sumar cuatro puntos en las dos fechas para llegar a un desempate. Si los dirigidos por Carlos Canobbio ganan los dos encuentros, se salvan, sin importar los resultados que consigan los de Mario Saralegui.

El resto de la fecha

La vigesimoquinta fecha comienza el viernes a las 19.00 con el partido entre Rentistas y Uruguay Montevideo. El locatario se juega su última chance de llegar a playoffs, mientras que los celestes sólo piensan en sumar unidades para el descenso de 2026.

El sábado por la noche, Tacuarembó y Albion juegan a las 21.15 en el Goyenola, en partido que puede darle el título al pionero. El equipo que ya ascendió, para consagrarse, debe sumar. Si Central Español no gana en su partido de la mañana, Albion se corona antes de jugar. Para los tacuaremboenses es la última chance de llegar con ventaja deportiva a los playoffs.

El domingo a las 15.30, en el Parque Maracaná, Cerrito recibe a Deportivo Maldonado. El auriverde ya no tiene objetivos por los que luchar esta temporada, mientras que los fernandinos, en caso de ganar, dan un paso importante para llegar a playoffs.

Posiciones

Albion 60, Central Español 54, Colón y Atenas de San Carlos 51, Deportivo Maldonado y Tacuarembó 47, Oriental de La Paz 46, Rentistas 44, Fénix 43, La Luz 29, Rampla Juniors 28, Cerrito 26, Artigas 23 y Uruguay Montevideo 22.