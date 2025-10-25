Fue con gol de Diogo Guzmán en el inicio del segundo tiempo.

En el Estadio Luis Franzini del Parque Rodó, el local Defensor Sporting cayó por la mínima frente a Montevideo City Torque con gol de Diogo Guzmán. Así abrieron una nueva fecha, la 13 del Torneo Clausura, a sólo tres fechas del final. Violetas y ciudadanos jugaron por subirse al carro en la tabla, por seguir en la conversación. Defensor, entre los de arriba de la Tabla Anual, en la búsqueda de clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año próximo, y aún con el gusto amargo de la Copa Uruguay. Montevideo City Torque en puestos de clasificación a las copas internacionales, seguido de cerca por Cerro Largo y por Cerro, que juega con Peñarol. El arachán juega con Racing, que quiere asegurarse un lugar en la próxima Copa Sudamericana.

El primer aviso fue a los dos minutos de juego, luego de una situación confusa en un saque de banda a favor de Defensor, que pareció falta de Franco Pizzichillo. El árbitro desestimó y el mismo Pizzichillo avanzó hasta quedar en posición de tiro. Hizo revolcar a Kevin Dawson.

En el banco de suplentes, dos que supieron estar cambiados de lugar: Ignacio Ithurralde, entrenador de Defensor que supo dirigir a City Torque, y Marcelo Méndez, entrenador de los celestes que supo dirigir al equipo fusionado.

El argentino Bautista Kociubinski probó de lejos y afirmó la superioridad de Torque, que se extendió durante todo el primer tiempo. Nahuel da Silva también exigió al arquero.

Defensor se acordó de atacar entrado el primer tiempo. El ex Miramar y Peñarol Alexander Machado, que estuvo errático, tiró un centro medido para Xavier Biscayzacú, el hijo del Grillo, que con un cabezazo exigió a Franco Torgnascioli. El arquero ciudadano, con destreza, apagó la situación. City Torque fue más, pero recién en el amanecer del segundo tiempo encontró la apertura del score. Fue por obra de Guzmán tras habilitación de Pizzichillo, figura en la visita.

Guillermo De Los Santos se hizo expulsar tras decirle algo al árbitro Hernán Heras, que no toleró. Más allá de que el partido se desdibujó y careció de llegadas claras, aquello condicionó el devenir del encuentro para Defensor. Ithurralde realizó variantes para contrarrestar la húmeda noche de viernes montevideana. Bryan Lozano y Lautaro Navarro suplantaron a Biscayzacú y Diego Abreu, tres hijos de goleadores en la conversación, y la experiencia de Lozano que prometió en la violeta, pero luego se sintió y quedó en baja tensión. También probó con Diego Toma, inédito en primera división, que hizo su debut, uno más en la larga lista histórica de Defensor.

Con hidalguía, Defensor puso a Montevideo City Torque en su campo, pero Torque también supo replegarse y cuidar los puntos que necesitaba. Incluso pidió penal, sobre el final del partido, por mano de Lucas Agazzi dentro del área, que el árbitro revisó en el VAR. En el interín fue expulsado el ayudante técnico de Méndez, por pedir de manera excesiva, según el árbitro, el penal que finalmente desestimó a instancias de las cámaras.

El partido hasta en los descuentos estuvo abierto, pero Defensor perdió como local. Enfrentará a Peñarol y luego a Nacional en lo que viene del Clausura. Torque irá frente a Progreso y en la última frente a Peñarol para asegurarse más allá de fronteras en 2026.

