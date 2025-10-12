Con una baja obligada, la celeste se mide con Uzbekistán en Malasia; en la previa del partido hablaron Marcelo Saracchi junto a Marcelo Bielsa.

Continúa la fecha FIFA para Uruguay, que el viernes pasado venció 1-0 a República Dominicana. El lunes, a las 9.45, tendrá su segundo partido en Malasia, esta vez ante Uzbekistán, otra de las selecciones mundialistas.

El plantel de 17 convocados ya tuvo la primera baja: Agustín Álvarez tuvo una lesión muscular en el posterior de la pierna izquierda y quedó desafectado, va a continuar su recuperación en Monza, su equipo. Los 16 que estarán a la orden del entrenador serán los arqueros Franco Israel y Cristopher Fiermarin; los defensores José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal y Marcelo Saracchi; los mediocampistas Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Juan Manuel Sanabria, Kevin Amaro, Rodrigo Zalazar y Facundo Torres, y los delanteros Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez y Federico Viñas. Bielsa también tendrá a disposición los juveniles que llevó para preparar los partidos (ver recuadro).

Palabras autorizadas

Marcelo Bielsa y Marcelo Saracchi, entrenador y capitán celeste, respectivamente, hablaron en conferencia de prensa previo al encuentro ante la selección asiática. “Siempre son desafíos los enfrentamientos en partidos internacionales, más considerando la presencia de un nuevo entrenador con mucho prestigio en el equipo rival como Fabio Cannavaro”, dijo el rosarino.

Sobre el camino rumbo al campeonato del mundo y lo que espera de este encuentro, Bielsa dijo: “En el año próximo se desarrolla el Mundial y prepararnos es un desafío muy importante. Todos los partidos de la actualidad son igualados, nunca nos imaginamos que pueden ser fáciles o accesibles. No es conveniente anticipar lo que va a suceder en el fútbol, es un deporte con resultados inciertos”.

Saracchi: “Siento que he mejorado muchísimo”

La elección de Bielsa en este plantel de Uruguay marcó la búsqueda en el rendimiento de algunos jugadores de recambio pensando en la lista definitiva para el Mundial. Saracchi fue capitán contra República Dominicana y así analizó el momento celeste: “Va a ser un partido interesante entre dos selecciones mundialistas, para muchos jugadores que estamos en la selección ahora es una prueba importante para demostrar”.

Sobre su momento y el capitanato, opinó: “Es algo buenísimo estar en la selección, pese a que no estuve siempre convocado, siento que he mejorado muchísimo como jugador y apunto a seguir haciéndolo”.

A la hora de comparar rivales, el lateral izquierdo analizó: “Uzbekistán es más físico, fuerte y dinámico, esas son las principales diferencias respecto a República Dominicana. También la motivación que tienen ellos por llegar al Mundial por primera vez en su historia”.