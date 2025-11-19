El exentrenador de Nacional tendrá su primera experiencia en el exterior.

“Bienvenido, profe Álvaro Recoba, estamos seguros de que escribirás una página gloriosa en el Aurinegro, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club”, expresó el Deportivo Táchira ante la llegada del entrenador. El Chino dejó su cargo en Nacional un año y medio atrás, abriendo lugar a la llegada de Martín Lasarte. Recoba dirigió 41 partidos en Nacional y ganó el Torneo Intermedio. En contexto, Nacional salió campeón uruguayo por última vez en 2022 con Luis Suárez en cancha y Pablo Repetto desde la línea punteada. Antes de Recoba y después de Repetto, el entrenador tricolor fue el argentino Ricardo Zielinski.

El Chino Recoba tendrá su primera experiencia en el exterior cuando dirija al club de la ciudad de San Antonio de Táchira, en Venezuela, uno de los equipos más grandes del país. El Chino firmó contrato hasta fines de 2026. El club que oficia de local en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo despidió a su anterior entrenador horas antes de anunciar el arribo del uruguayo: Edgar Pérez Greco dejó el cargo luego de conseguir el undécimo título nacional de la institución en 2024. En 2025 quedó afuera de la Copa Libertadores y perdió en las finales del Torneo Apertura y la Supercopa de Venezuela. Más allá de que está bien posicionado para ganarse un lugar en los torneos internacionales para 2026, el club decidió terminar el vínculo con Pérez Greco y abrir las puertas al ex Nacional, que deberá confirmar la clasificación.

El uruguayo Luis Miloc dirigió a los aurinegros de San Antonio en la década del 70. Luego llegó el turno de un histórico del fútbol vinotinto como es el uruguayo Walter Cata Roque, quien volvería a dirigir al club con la llegada del nuevo milenio. Otro uruguayo con más de un pasaje al mando de la institución fue Carlos Maldonado. Víctor Pignanelli, Esteban Beracochea y Walter Villarino se suman a la lista de uruguayos entrenadores del equipo aurinegro.

En el fútbol uruguayo, Damonte se presentó en Boston River

El miércoles, el exfutbolista de Nacional en nuestro país, Israel Damonte, fue presentado como nuevo entrenador de Boston River. El argentino ocupa el lugar dejado por Jadson Viera, que precisamente es el nuevo entrenador de Nacional y peleará por el Uruguayo en la definición con su tradicional rival.

El equipo rojiverde terminó sexto en la Liga AUF Uruguay 2025 con 55 puntos en la Tabla Anual, por lo que disputará la Copa Sudamericana en 2026, al igual que Defensor Sporting, Racing y City Torque. Fue dirigido en los últimos encuentros por Gustavo Ferreyra, coordinador de formativas. Damonte ya tuvo la experiencia de dirigir a Huracán de Parque Patricios, Arsenal, Colón de Santa Fe y Sarmiento de Junín, en dos oportunidades.