Con precio elevado, el violeta dispuso 2.000 entradas para el público tricolor en el Franzini.

El próximo domingo, Defensor Sporting recibe a Nacional en el Franzini por la última fecha del Torneo Clausura. El violeta se juega su clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras que el tricolor busca sumar al menos un punto para quedarse con la tabla anual y meterse en la final del campeonato uruguayo.

En la tarde de este martes, el violeta anunció la venta de entradas para el partido, y surgió una polémica –al menos en redes sociales– con los precios fijados para el público visitante. Los hinchas de Nacional, que irán a la tribuna Alfredo Ghierra, deberán desembolsar 1.980 pesos por su entrada, o 1.150 pesos si son socios del club, y tendrán 2.000 entradas disponibles.

Defensor busca hacer valer su localía y fijó precios bastante más populares para su parcialidad: 300 pesos las generales; los socios ingresan gratis y pueden llevar un invitado por 150 pesos.

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, desmintió con una publicación en X un presunto “acuerdo” con la actual directiva violeta, liderada por el presidente Diego Franzini, por el precio de las entradas. Según el dirigente tricolor, “Nacional no tuvo ninguna intromisión en los precios puestos por Defensor Sp. Había un acuerdo con la anterior directiva de Defensor Sp. –generales 750 pesos, socios 450 pesos– que no se cumplió”.

El partido se juega el domingo a las 16.30, en simultáneo con el choque entre Montevideo City Torque-Peñarol en el Centenario (si Nacional pierde con Defensor y Peñarol le gana a Torque habrá una final para determinar el campeón de la tabla anual) y Juventud-Progreso en el Parque Artigas, donde el equipo pedrense buscará asegurar su clasificación como Uruguay 4 para la próxima Copa Libertadores, por la que también puja Defensor.