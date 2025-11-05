Este jueves al mediodía termina el plazo para presentar las ofertas para licitar en el período 2026-2029.

Este jueves a las 12.00 vence el plazo para presentar las ofertas en la Asociación Uruguaya de Fútbol por los distintos lotes del pliego de licitación para adquirir los derechos del fútbol uruguayo en el período 2026-2029.

Según informó El Observador y confirmó la diaria, Antel se presentará en un consorcio junto con Disney. La empresa estatal se unirá a la multinacional, que en octubre de 2021 le compró a Tenfield los derechos de trasmisión de streaming.

La encuesta de la Usina marcaba que la mayoría de los uruguayos estaba a favor de que Antel licitara por los derechos del fútbol, con casi seis de cada diez personas apoyando la participación; votantes de todos los partidos políticos están de acuerdo.

Apertura de sobres y comunicación de concursantes habilitados

Desde el mediodía del jueves hasta el 18 de noviembre se abrirán los sobres con las propuestas para cada lote, y ese martes se anunciarán las empresas que pasen a la siguiente instancia. En principio se elegirá la mejor propuesta económica para cada apartado, pero en caso de que la diferencia no exceda el 5%, también se incluirá a la segunda dentro de los concursantes habilitados a continuar en la negociación.

El miércoles 19 se hará la elección primaria y se negociará con la empresa seleccionada hasta el 28 de noviembre. Tenfield se presentó a la licitación y tiene derecho a igualar la mejor oferta, según marca el contrato vigente; a partir del 5 de diciembre conocerá las propuestas ganadoras y tendrá hasta el 19 del mismo mes para decidir si presenta o no las ofertas de igualación. El 22 de diciembre se comunicará el ganador final de cada lote.

Si bien la mayoría de los uruguayos cree que la licitación por los derechos del fútbol es positiva, solamente el 8% considera que es totalmente transparente.