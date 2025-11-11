Tras el anuncio de los participantes y las aperturas de sobres se están estudiando las ofertas de quienes licitaron en los distintos bloques.

La semana pasada se dieron a conocer las 13 empresas que licitaron en los distintos bloques por los derechos de televisión del fútbol uruguayo en el período 2026-2029. La decisión del ganador del primer bloque es la que más expectativas genera porque, entre otras cosas, están incluidas las transmisiones de televisión abierta y por cable, streaming y televisación en el interior.

El segundo bloque es el de la producción audiovisual y el tercero el de la producción comercial. Ninguno de ellos está directamente ligado al consumidor que paga las distintas plataformas para ver a su equipo.

En el primer bloque se presentaron seis empresas, entre ellas Team Click, el consorcio en el que confluyen Antel, Team Sports Media y Disney+; se usó ese nombre porque es una empresa de Team Sports Media, que ya había comprado la participación en el pliego abonando 10.000 dólares en la etapa de consultas. Los otros postulantes son Sport Radar, Tenfield, Consorcio Directv y Torneos, Consorcio Telecom y GMS Cono Sur, y Mediapro.

Estudios de propuestas y separación por lotes

Más allá de presentar las ofertas en el mismo bloque, las empresas pudieron ofertar en distintos lotes. Algunas apuestan por la televisión por cable y el streaming, aunque hay otras que sólo lo hicen por una de las opciones.

Hasta el martes 18 se evaluarán las ofertas económicas presentadas. En principio se elegirá la mejor propuesta para cada apartado, pero en caso de que la diferencia no exceda el 5% también se incluirá a la segunda entre los concursantes habilitados a continuar en la negociación.

El miércoles 19 se hará la elección primaria y se negociará con la empresa seleccionada hasta el 28 de noviembre. Tenfield se presentó a la licitación y tiene derecho a igualar la mejor oferta, según marca el contrato vigente; a partir del 5 de diciembre conocerá las propuestas ganadoras y tendrá hasta el 19 del mismo mes para decidir si se presenta a la igualación. El 22 de diciembre se comunicará el ganador final de cada lote.

Cabe destacar que las empresas que presentaron el sobre con sus ofertas que no sean elegidas la próxima semana quedarán fuera de la competencia y no tendrán oportunidad de mejorar la propuesta inicial ni de emitir una contraoferta.

La instancia del próximo miércoles se conoce oficialmente como “selección provisoria de mejor/es propuesta/s seleccionada/s”. Hasta el momento no se anunció si la comunicación se hará en una conferencia de prensa, tal como la semana pasada cuando se dieron a conocer las empresas participantes en la licitación.