La participación del número 45 del mundo fue el gran anuncio del lanzamiento oficial del torneo, que se jugará en el Carrasco Lawn Tennis entre el 9 y el 16 de noviembre.

Este martes se realizó en el Carrasco Lawn Tennis el lanzamiento oficial de la edición número 24 del Uruguay Open, con una conferencia de prensa encabezada por el director del torneo, el extenista Diego Pérez.

Durante el evento se anunció la presencia del argentino Sebastián Báez, actual número 45 del mundo en el ranking ATP, como una de las grandes figuras invitadas al torneo. El tenista de 24 años viene de defender el título en el Río Open 2025, en febrero, donde se coronó por segundo año consecutivo. En 2024, con su primer título en Río de Janeiro, Báez tuvo el mejor año de su carrera, con una racha ganadora que siguió con título en el Abierto de Chile, lo que le permitió llegar, en su mejor marca individual, al puesto 18 del ranking ATP.

Al Uruguay Open 2025 Báez ingresa en calidad de invitado especial, ya que por estar dentro del top 50 no puede participar en el circuito Challenger Tour de ATP. Previamente, como clasificados directos a la competición, se había confirmado la presencia de cuatro tenistas dentro de los 100 mejores del ranking ATP: los argentinos Francisco Comesaña —puesto 64—, Mariano Navone —puesto 85— y Juan Manuel Cerúndolo —puesto 86—, y el estadounidense Emilio Nava —puesto 92—.

El Uruguay Open, que se realiza desde 1998 y que cuenta entre sus campeones a tenistas emergentes que luego pasarían a ser figuras de talla internacional (Guillermo Coria en el 2000, David Nalbandian en 2001, Juan Martín del Potro en 2005, Pablo Cuevas en 2009, Diego Schwartzmann en 2016, por mencionar algunos), se ha consolidado como uno de los torneos ATP Challenger más prestigiosos de Sudamérica, y pretende seguir su crecimiento.

Así, la organización anunció también un aumento en los premios económicos, que a partir de esta edición alcanzarán los 160.000 dólares (la cifra viene en aumento por varias ediciones y se triplicó respecto a la de 2021), mientras que el campeón sumará 100 puntos para el ranking ATP.

En cuanto a la participación local, está confirmada la presencia del número 1 del tenis uruguayo, Franco Roncadelli, tenista surgido del Carrasco Lawn Tennis, que estará en el cuadro principal de la competencia y llega con ganas de revancha: el año pasado perdió la final en dobles.