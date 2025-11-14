La selección que lidera Luka Modric clasificó este viernes luego de vencer 3-1 a Isla Faroe.

Este viernes Croacia se aseguró un lugar en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y se sumó a Francia, clasificado este jueves con goleada por 3-1, gracias a un doblete de su estrella Kylian Mbappé y a los goles de Michael Olise y Hugo Ekitike. La selección croata, liderada por Luka Modric, comenzó perdiendo el encuentro con gol de Geza David Turí para Islas Feroe, pero fue contundente y lo dio vuelta con anotaciones de Josko Gvardiol, Petar Musa y Nikola Vlasic, para mantener el invicto en el grupo L. Será la cuarta participación consecutiva de los croatas, siendo su última ausencia la edición de Sudáfrica 2010.

Croacia se suma a Francia e Inglaterra, mientras que la selección de Portugal, de Cristiano Ronaldo —expulsado ayer en la derrota frente a Irlanda— deberá esperar a la última fecha. Otra selección que postergó su clasificación al Mundial fue Países Bajos, que empató 1-1 con Polonia este viernes. Vale recordar que los primeros de cada grupo clasifican directo al Mundial y los segundos lugares pasan a playoffs.

Este sábado puede haber más clasificaciones en Europa, como en los casos de Bélgica, que clasificará si le gana a Kazajistán, y Suiza, primera en el Grupo B, que necesita una victoria frente a Suecia y que Kosovo no le gane a Eslovenia. Con la selección española pasa algo similar: lidera el Grupo E, pero necesita un triunfo contra Georgia y que Turquía pierda puntos con Bulgaria. En el caso de Austria, líder del Grupo H a dos puntos de Bosnia, sabe que se enfrentarán en la última fecha, pero tiene la chance el sábado de derrotar a Chipre y especular con una derrota o un empate de Bosnia frente a Rumania.

En otro orden, Alemania derrotó a Luxemburgo y Eslovaquia hizo lo propio con Irlanda del Norte, por lo que comparten el liderazgo del grupo A y definirán en la última fecha entre ellos, en un partido a disputarse en tierras germanas el lunes. En el Grupo C, Dinamarca y Escocia se ubican en el primer puesto con 10 unidades. Se enfrentan mañana a Bielorrusia y Grecia, respectivamente, pero también deberán esperar a la última fecha para definir quién clasifica directo y quién va a los playoffs. El domingo dará inicio a la décima y última fecha de la fase de grupos de las Eliminatorias europeas.