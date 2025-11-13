Ignacio Ithurralde no continuará en Defensor Sporting y Christian Chambián no seguirá en Racing; Danubio, Boston River y Wanderers también buscan entrenador; Diego Monarriz y Mauricio Larriera interesan en varios equipos.

Nacional, Peñarol y Liverpool siguen en la definición del Campeonato Uruguayo, que tendrá su primer mojón en la semifinal del próximo domingo entre negriazules y carboneros. Para el resto de las instituciones ya terminó la temporada y piensan en 2026.

Wanderers fue el primero en anunciar el cierre de un ciclo ya que Daniel Carreño no seguirá en el bohemio; fue el cuarto entrenador en el año de un equipo que mantuvo la categoría sobre el final de la temporada y arranca muy complicado en la fatídica en 2026.

Defensor Sporting ya le anunció a Ignacio Ithurralde que no seguirá en el cargo. El violeta jugará la Copa Sudamericana el próximo año, pero el entrenador, que llegó para sustituir a Álvaro Navarro, nunca logró plasmar su idea futbolística ni tuvo buen vínculo con la hinchada, pese a su identificación con el club.

“Desde que me di cuenta de que mi continuidad dependía de ganarle a un grande, entendí que el club no me merecía. No merezco embarrarme y que me pongan a prueba. Si alguien tiene sentido de pertenencia soy yo”, dijo Ithurralde en el programa radial La mañana del fútbol en Espectador Deportes.

Christian Chambián tampoco continuará en su cargo al frente de Racing, equipo que también disputará la Sudamericana. Fernando Cavenaghi, presidente de la SAD que maneja la parte deportiva del conjunto de Sayago, está de viaje. A su vuelta se juntará con el director técnico y se formalizará la salida.

Danubio y Boston River buscan entrenador. En ambas instituciones había interinatos. En el franjeado Gustavo Matosas pasó de la dirección deportiva a la cancha; el campeón uruguayo con la institución de Maroñas continuará en su cargo original si el oficialismo gana la elección. En el sastre, Gustavo Ferreyra dirigió las últimas fechas tras la salida de Jadson Viera, pero volverá a su puesto en la coordinación de divisiones formativas.

En Cerro termina el contrato de Tabaré Silva, de notable campaña, sobre todo en el Torneo Clausura. La intención de la dirigencia es que continúe en el cargo, pero el entrenador tiene opciones que evaluará para tomar una decisión.

Diego Monarriz y Mauricio Larriera son los más buscados

Diego Monarriz es el gran candidato a dirigir Danubio en caso de que el oficialismo gane las elecciones, mientras que Mauricio Larriera es la primera opción en Defensor Sporting, pero en el violeta hay voces alzadas para el retorno de Tabaré Silva. Además, tanto Larriera como Monarriz están en carpeta de Racing.

Wanderers tiene elecciones a fin de mes y de eso dependerá quién llegue como nuevo entrenador.