La parcialidad negriazul irá a la tribuna América contra la Colombes y oficiará de local.

La Mesa Ejecutiva de Primera División confirmó que la semifinal del Campeonato Uruguayo entre Liverpool y Peñarol, campeones del Apertura y Clausura, respectivamente, será el domingo a las 18.00 en el estadio Centenario. La definición será a partido único y el ganador se enfrentará a Nacional, ganador de la tabla anual. Más allá de que el Colegio de Árbitros confirmaría el miércoles la terna arbitral y los colaboradores, todo parece indicar que Andrés Matonte será el juez principal.

Pasando al juego, estrictamente, la preocupación en Liverpool –aunque vale decir en ambos– es la presencia o no de Kevin Amaro, que tiene una lesión muscular que arrastra del último partido de los negriazules ante Cerro Largo y que lo llevó a quedar afuera de la convocatoria de Marcelo Bielsa.

El sorteo llevado a cabo este lunes determinó que Liverpool será local en términos administrativos y ocupará por lo tanto el banco más cercano a la tribuna Ámsterdam. Sin embargo, por un acuerdo entre las partes, los fanáticos de Liverpool irán a la América pero contra la Colombes; el resto será para Peñarol. La Ámsterdam y la Colombes (habilitada si se vende toda la Ámsterdam) tendrán un precio de 460 pesos (socios) y 700 pesos (generales), la Olímpica 580 (socios) y 800 pesos (generales), la América para Peñarol 700 pesos (socios) y 900 pesos (generales), y la América para Liverpool 460 pesos (socios) y 700 pesos (generales). Este miércoles comienza la venta de entradas.

En caso de empate habrá alargue y, si es necesario, penales. El ganador pasará a la final, pero además clasificará a la fase de grupos de la Libertadores de 2026, mientras que el perdedor jugará la fase previa; Nacional quedó clasificado por ser el ganador de la anual. Las finales están previstas para los domingos 23 y 30 de noviembre, pero en esas fechas no se podrá utilizar el estadio Centenario por los shows de Shakira. El Centenario podría volver a usarse el 10 de diciembre, pero ya estaría corriendo la licencia de los futbolistas, que empieza el 8.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo este lunes que “el Ministerio del Interior no fija los escenarios de un espectáculo deportivo privado como el fútbol”. “En el escenario que los clubes dedican a desarrollar su espectáculo, la Policía va a actuar y va a hacer las recomendaciones que correspondan”, agregó. Además no especuló con la posibilidad de tener público visitante, sin antes fijar los escenarios de las finales del Campeonato Uruguayo, que serán ida y vuelta. “Para el Ministerio del Interior no hay situaciones ideales”, aseguró.