Santiago Homenchenko es la gran sorpresa de Marcelo Bielsa para los amistosos ante México y Estados Unidos; no está Nicolás de la Cruz por decisión técnica y hay otras bajas por lesión.

La delegación uruguaya ya está en Torreón para el amistoso que disputará ante México el próximo sábado. Luego se trasladará a Tampa para chocar ante Estados Unidos, el martes.

Serán los últimos dos partidos del año para Uruguay, que volverá a encontrarse en marzo de 2026. Ya con plantel definido, jugará algunos encuentros en suelo uruguayo como despedida, antes de viajar al Mundial 2026. Marcelo Bielsa seguirá ajustando el funcionamiento; además, está la posibilidad de mantener la chance de llegar como cabeza de serie a la Copa del Mundo con una combinación de resultados.

Los citados

Como ya es costumbre en el ciclo de Marcelo Bielsa, los convocados se van haciendo oficiales cuando se suman a los entrenamientos y salen sus fotos en las cuentas oficiales de la selección uruguaya. En el mediodía del lunes, se promulgó la lista oficial por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El primero en llegar a Torreón fue José María Giménez, que completó todo el partido en el triunfo 3-1 de Atlético Madrid sobre Levante el sábado pasado. El zaguero fue amonestado. Su equipo está cuarto en la liga española a seis puntos del Real Madrid.

Manuel Ugarte arribó tras el empate 2-2 de Manchester United en su visita a Tottenham en un partidazo que tuvo dos goles en tiempo de descuento. El volante surgido en Fénix ingresó a los 72 minutos en lugar de Casemiro. En el mismo encuentro, entró a los 78 Rodrigo Bentancur, que también está entre los convocados.

Desde Brasil llegaron José Luis Rodríguez e Ignacio Laquintana. El Pumita ingresó a los 78 minutos en la derrota de Vasco Da Gama 3-1 ante Juventude, mientras que el ex Peñarol y Defensor Sporting fue al banco de suplentes, pero no tuvo minutos en el triunfo 1-0 de Bragantino sobre Sao Paulo.

Con las bajas en el arco, solo habrá dos goleros en la lista. Cristopher Fiermarin fue titular el pasado viernes, cuando Deportes Tolima venció 3-1 a Llaneros. Santiago Mele, en tanto, completó todo el encuentro en la derrota de Monterrey por 4-2 ante Chivas de Guadalajara.

Otros jugadores tuvieron vuelos internos desde México. Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre participaron de la derrota de América ante Toluca por 2-0, los primeros dos fueron titulares, mientras que el centrodelantero ingresó a los 49 minutos. También en tierras aztecas jugó Juan Manuel Sanabria, que completó todo el encuentro como puntero izquierdo en la derrota 3-1 de Atlético San Luis contra Tigres.

Desde el fútbol árabe, los citados son Naithan Nández y Luciano Rodríguez. El lateral derecho viene de convertir en el triunfo 4-0 de Al Qadisiya sobre Al-Kholood, puso el tercer tanto en la goleada. El delantero fue expulsado en la derrota de Neom por 3-1 ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Ronald Araújo llega tras completar todo el encuentro en el triunfo 4-2 de Barcelona sobre Celta de Vigo que lo mantiene segundo en la liga española. Mismo certamen donde el Oviedo de Federico Viñas perdió 1-0 frente a Athletic de Bilbao, el delantero uruguayo fue titular.

Santiago Bueno jugó todo el partido el sábado en la caída de Wolverhampton ante Chelsea por 3-0, su equipo está último sin triunfos en la Premier League. En Italia, Mathias Olivera entró a los 77 minutos en la derrota 2-0 de Napoli ante Bolonia donde el equipo celeste perdió la punta de la Serie A.

Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri y Maximiliano Araújo completan el contingente de jugadores que llegan desde Europa. El volante anotó de penal en el triunfo 2-1 de Braga sobre el Moreirense en Portugal, jugó 83 minutos y fue amonestado. En la misma liga, Sporting de Maximiliano Araújo derrotó 2-1 de visitante a Santa Clara, el surgido en Wanderers fue expulsado en tiempo de descuento. En Grecia, Panathinaikos le ganó 2-1 a Paok, a los 85 entró Pellistri que volvió a la actividad luego de un mes y medio de ausencia por un desgarro.

La gran sorpresa en la lista definitiva fue Santiago Homenchenko, que ya había estado con Marcelo Bielsa en el Pre Olímpico sub 23. Jugó como zaguero el viernes pasado en el triunfo 2-1 de Querétaro ante Juarez por la liga mexicana.

La lista de convocados se cierra con el grueso de jugadores que militan en Flamengo y Palmeiras, los dos equipos que más futbolistas aportan a la selección uruguaya. El mengao venció 3-2 a Santos con Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta de titulares, Mathias Viña ingresó a los 88 minutos. Palmeiras, que tiene citados a Joaquín Piquerez, Facundo Torres y Emiliano Martínez, perdió 2-1 con Mirassol en partido donde solamente tuvo acción el lateral izquierdo. Los dos finalistas de la Copa Libertadores están iguales en la tabla con 68 puntos a falta de seis fechas para el final.

En el correr de la jornada seguirán llegando futbolistas para sumarse a los trabajos del cuerpo técnico.

Lista completa

Foto: AUF

Nicolás de la Cruz no fue citado dentro de una lista larga de bajas

Hay jugadores importantes que, por lesión, no estarán a las órdenes de Marcelo Bielsa. Real Madrid comunicó oficialmente que a Federico Valverde “se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha”.

Darwin Núñez es otra baja pesada, que no ha tenido continuidad con la selección en el último año. Arrastra una lesión de rodilla. Otro que jugó poco en 2025, por distintas lesiones, es Sergio Rochet; arrancó con un problema en la rodilla, luego se fracturó la mano y debió ser operado, y ahora tiene una lesión en el pie. No tiene actividad desde el 21 de setiembre y su retorno a la actividad es incierto.

En el arco también estará ausente Franco Israel con un problema en las costillas, mientras que Kevin Amaro, con distensión muscular en el último partido de Liverpool ante Cerro Largo, también quedó afuera de la convocatoria.

Nicolás de la Cruz, titular en el triunfo de Flamengo del último fin de semana, no fue citado por decisión técnica.