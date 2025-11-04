Las posibilidades de que la celeste encabece un grupo del Mundial 2026 depende de la última fecha de las Eliminatorias europeas.

El Mundial 2026 será el primero con 48 participantes, hasta el momento hay 28 clasificados y 20 cupos que quedan por definirse. Con más equipos en el torneo, se aumenta la cantidad de grupos, por tanto, habrá 12 cabezas de serie.

El sorteo del campeonato del mundo será el 5 de diciembre por lo que la fecha FIFA de noviembre determinará lclasificación final del ranking que se tomará para armar los bombos. Uruguay jugará contra México y Estados Unidos, selecciones que están clasificadas como anfitrionas. Además, se terminarán las eliminatorias en Europa y Concacaf, el resto de los países jugarán amistosos para continuar con la preparación mundialista.

¿Quiénes serán cabezas de serie y cuáles son las chances de Uruguay?

Habrá 12 cabezas de serie, pero hay tres cupos reservados para los anfitriones; México encabezará el grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D. Los otros nueve lugares se establecerán por ranking FIFA con las selecciones clasificadas a fines de noviembre.

Argentina, Inglaterra y Brasil, segundo, cuarto y séptimo del ranking, respectivamente, ya están adentro del Mundial y tienen su lugar asegurado en el bombo principal.

Uruguay está en el decimoquinto puesto del ranking FIFA con 1677.57 puntos. Las unidades de esta tabla se calculan usando un sistema llamado Suma, adaptado del método Elo que se utiliza en el ajedrez, que suma o resta puntos por partido basándose en: el resultado, la importancia del encuentro, el nivel del rival y la confederación a la que pertenecen. Con estos factores y aplicando la fórmula las selecciones suman o restan. La recompensa es mayor en las victorias contra rivales fuertes o en torneos importantes y se resta en las caídas contra rivales débiles.

Con esta fórmula, si Uruguay le gana a Estados Unidos y México podría sumar un máximo de 9.99 puntos y llegar a 1687.56. Eso no le alcanza para superar a los rivales directos que ya están clasificados como Colombia y Marruecos. Los cafeteros enfrentarán a Australia en un amistoso y si pierden restan 4 puntos quedando en 1691.72, mientras que los africanos enfrentarán en amistosos a Mozambique y Uganda, en caso de perder los dos solo puede caer 3.01 puntos quedando en 1707.1.

De esta forma, Uruguay sabe que tiene por encima a: Argentina, Brasil, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y México -confirmados como cabeza de serie-, y a Marruecos y Colombia -clasificados, esperando su lugar-.

Por tanto, las chances celestes radican en los clasificados al Mundial en las Eliminatorias europeas. Ahí se están definiendo los grupos, el primero de cada zona va directo y el segundo deberá buscar su lugar en el repechaje, pero esa repesca será recién en marzo, por lo que las cuatro selecciones que necesiten del repechaje irán al bombo 4 en el sorteo de la copa del mundo.

Las selecciones europeas no clasificados que están por encima de Uruguay son: España, Francia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Italia, Alemania y Croacia. De esas ocho, solamente tres pueden sacar boleto directo para que la celeste sea cabeza de serie.

En los papeles, alemanes e italianos son los que tienen posibilidades ciertas de ser segundos, el resto está muy cerca de confirmar su clasificación directa al Mundial 2026.

Las chances de que Uruguay sea cabeza de serie son muy pocas y todo indica que el equipo de Marcelo Bielsa ocupará el bombo 2. En ese caso, no podrá caer en las zonas encabezadas por Argentina y Brasil, por pertenecer a la misma confederación.