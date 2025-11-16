Deportivo Maldonado eliminó a Colón y Atenas clasificó en la hora ante Tacuarembó.

A primera hora y con muchísimo calor, se jugó este sábado la vuelta entre Colón y Deportivo Maldonado en el Parque Palermo. Maximiliano Noble, de penal, anotó el único tanto del encuentro. Los fernandinos necesitaban ganar para clasificar, mientras que a los montevideanos le servía la igualdad tras el empate 1-1 en la ida, ya que tenían la ventaja deportiva por haber terminado arriba en la tabla anual.

El partido fue trabado y mal jugado, con pocas situaciones sobre los arcos, hasta el gol que llegó a los 76 minutos. Sobre el final, con el agregado que fue expulsado Hernán Toledo en la visita, hubo situaciones en ambos lados; se abrió el trámite y los dos tuvieron chances para torcer la historia.

Deportivo Maldonado, que descendió en 2024, tendrá la chance de volver a primera división en la lucha directa por el tercer ascenso.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Atenas clasificó sobre la hora

Atenas y Tacuarembó empataron 2 a 2 en el Campus de Maldonado y los carolinos clasificaron gracias a la ventaja deportiva. El partido fue electrizante: a los tres minutos, un error en la salida del arquero le permitió a Luis Machado colocar la apertura para los del norte. Tres minutos más tarde, Juan Pablo Fagúndez, en contra, igualó las acciones.

Las emociones volvieron en el desenlace final, cuando Nicolás González volvió a darle la ventaja a Tacuarembó a los 77 minutos. Atenas se volcó al ataque en busca del empate heroico, que llegó como sucede la mayoría de las veces en situaciones límites: un centro al área y cabezazo de Giovanni Prado que convirtió el agónico tanto de la clasificación.

Los próximos dos fines de semana se jugará la serie final. En principio ambos partidos serán en el Campus de Maldonado, donde los dos equipos hicieron de locatario durante toda la temporada.

En lo administrativo, Deportivo Maldonado será local en el primer juego y Atenas en el segundo. En la final no habrá ventaja deportiva. En caso de empate habrá alargue y penales.