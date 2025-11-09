La séptima fecha terminó el sábado con un triunfazo de Cordón en la parte baja; este lunes ya comienza la octava etapa, que tendrá partidos para alquilar balcones.

La séptima fecha de la Liga Uruguaya dejó mucha tela para cortar; el jueves Hebraica y Macabi le ganó ampliamente a Welcome, que sigue zapatero; el viernes, Nacional aplastó a Urunday Universitario, Peñarol terminó sacando un juego complejo ante Aguada, y hubo victorias agónicas de Malvín sobre Biguá, en un partidazo, y de Defensor Sporting de visita ante Unión Atlética, con triple sobre la bocina de Theo Metzger.

El sábado, en el cierre, Cordón sacó el triunfo más caliente al ganarle 94-85 a Goes, en un encuentro entre rivales directos por mantener la categoría. Admon Glider metió 26 puntos y 12 rebotes, incluyendo el triple que sentenció el partido; Bruce Breamer lo secundó con 24 unidades en el ganador. Fue la segunda victoria del albiceleste en el torneo.

Un par de partidazos marcan la octava fecha

La fase regular de la Liga Uruguaya no da respiro, y entre lunes y martes se disputará la octava fecha. Se está jugando muy seguido, teniendo en cuenta que en noviembre habrá dos semanas de parate por la participación de Uruguay en el inicio de las Clasificatorias para el Mundial 2027.

El lunes, a las 20.15, va el choque destacado entre Nacional y Hebraica y Macabi en el Polideportivo del Parque Central. El bolso hilvanó seis triunfos en fila y es favorito, aunque tiene a un rival que es gran enemigo de los copetudos; además el equipo que dirige Leonardo Zylbersztein viene levantando en rendimiento y resultados.

A la misma hora, Aguada y Welcome protagonizarán un encuentro de histórica rivalidad en el gimnasio de la avenida San Martín. El rojiverde, con la baja de Joaquín Osimani y Egidijus Mockevičius, intentará volver a la senda del triunfo ante el único rival que aún no ganó en el torneo; llega diezmado pero es favorito el elenco que dirige Germán Cortizas.

Otro juego interesante entre equipos que vienen en racha negativa será a las 21.15 en Villa Biarritz, donde Biguá –tres derrotas en fila– va con Unión Atlética, que perdió los últimos dos partidos.

El plato fuerte del martes va a las 20.15 en el Prado, donde Urunday Universitario recibe a Malvín. El estudioso perdió pie en las últimas fechas tras un gran arranque, mientras que el playero viene de una semana perfecta en la que venció a rivales directos; pese a la quita de dos puntos que arrastraba de la temporada pasada, puede mezclarse entre los de arriba con un triunfo fuera de casa.

A la misma hora, Defensor Sporting jugará su último partido antes de viajar a la Liga Sudamericana. En el gimnasio de Welcome recibe a Cordón, en cotejo que no tendrá público visitante. Los dos vienen de ganar y eso genera un atractivo especial en el enfrentamiento.

Cierran la fecha el martes a las 21.15, en Plaza de las Misiones, Goes y Peñarol, dos equipos que generan atractivo desde la popularidad, aunque el favoritismo es claro para el aurinegro, que es el único invicto del torneo.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Nacional* 6 1 11 Defensor Sp. 4 3 11 Peñarol* 6 0 10 Malvín* 5 2 10 Hebraica 4 2 10 Urunday 3 4 10 Biguá 3 4 10 U. Atlética 3 4 10 Aguada* 4 3 9 Cordón 2 5 9 Goes 1 6 8 Welcome 0 7 7

* Quita de dos puntos.