Se destaca el encuentro entre Peñarol y Aguada, que va el viernes, mientras que el sábado hay un duelo clave por el descenso en el que Cordón recibirá a Goes.

La sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol dejó mucha tela para cortar, y entre jueves y sábado se disputará la séptima, que tiene grandes partidos debido a la paridad y la importancia en la tabla.

La apertura de la etapa será a las 21.15 en el gimnasio de Larre Borges, donde Hebraica y Macabi recibirá a Welcome, que tendrá el debut de Rodrigo Cardozo y Cameron McEvans. El favoritismo es del macabeo, que viene elevando su rendimiento; el elenco de Parque Rodó es el único que no ganó hasta el momento.

El viernes hay cuatro partidos, tres de ellos van a las 20.15. En Nuevo Malvín, Unión Atlética recibirá a Defensor Sporting, que todavía no consiguió sustituto de Duan Wilson y es muy probable que encare el encuentro solamente con dos foráneos; el fusionado llega con dos derrotas en fila luego de su pasaje exitoso en la fase de grupos de la Liga Sudamericana.

Nacional, que arrastra cinco triunfos en fila, va en el Polideportivo del Parque Central ante Urunday Universitario. El bolso es el gran favorito, pese a que enfrenta a un rival peligroso que ha dado sorpresas positivas en el arranque. De todas formas, es un enfrentamientos de estilos de juego similares, con mucho ritmo y apuntando a elevar las posesiones; la calidad hace pensar que el tricolor tiene más herramientas para lograr el triunfo.

Malvín espera por Biguá, en un partido interesantísimo. El playero llega de triunfos consecutivos, el último de gran calibre ante Defensor Sporting; opuesto es el panorama del elenco de Villa Biarritz, que cayó en sus últimas dos presentaciones.

El gran partido del viernes será a las 21.45 entre Peñarol y Aguada en el Palacio, sin público de ninguno de los dos equipos. El carbonero está invicto, aunque tiene pendiente el pico frente a Hebraica y Macabi. El rojiverde todavía no cuenta con Donald Sims, mientras que Joaquín Osimani será baja por una lesión en la rodilla.

La séptima fecha se cerrará el sábado con un punto valioso por el descenso entre Cordón y Goes, que va a las 20.15 en el gimnasio de la calle Galicia. Los dos equipos tienen un triunfo en el campeonato, por lo que el enfrentamiento directo resulta fundamental en sus aspiraciones de escapar de abajo.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Nacional* 5 1 9 Urunday 3 3 9 Biguá 3 3 9 U. Atlética 3 3 9 Defensor Sp. 3 9 8 Peñarol* 5 0 8 Aguada* 4 2 8 Malvín* 4 2 8 Hebraica 3 2 8 Goes 1 5 7 Cordón 1 5 7 Welcome 0 6 6

* Quita de dos puntos.