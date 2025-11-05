Aguada cumplió la lógica al vencer a Cordón de local y Malvín sorprendió de visita a Defensor Sporting.

Con dos partidos se cerró la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que había comenzado el lunes con triunfos de Peñarol, Nacional, Goes y Hebraica y Macabi. Aguada cumplió con la lógica y venció como locatario a Cordón 107-86. Al rojiverde le costó el primer tiempo, tras un cuarto inicial muy malo defensivamente, en el que recibió 27 puntos; en esa mitad se sostuvo gracias a la producción de Juan Santiso. En el tercer período puso un parcial de 33-20 que liquidó las acciones.

Santiso fue el goleador con 18 puntos, dentro de un goleo repartido que tuvo a Agustín Zuvich con 17 unidades, Federico Pereiras con 16 y tanto Earl Clark como Joaquín Rodríguez con 15.

Malvín jugó un gran segundo tiempo y venció a Defensor Sporting 92-76 en el gimnasio de Welcome. A Pablo López le quedó cortísimo el plantel con las bajas de Nahuel Rodríguez y Franco Brun, más un calambre que apartó a Santiago Fernández del segundo período cuando el Tati había sido figura en los 19 minutos que jugó, anotando 15 unidades producto de cinco triples.

En el momento de quiebre no tuvo un base natural en cancha, pero colectivamente defendió muy bien, con un quinteto alto que tuvo pasajes destacados de Nicolás Martínez y Octavio Medina. Remy Abell fue la gran figura con 29 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

Cambios de extranjeros

Tras la derrota ante Malvín, Defensor Sporting decidió cortar a Duan Wilson, que apenas convirtió 6 unidades. El fusionado buscará un nuevo extranjero que se sume a la Liga Uruguaya y también participe en la Liga Sudamericana, donde el elenco de Parque Rodó viajará a Paraguay para jugar los cuartos de final del torneo.

Welcome tendrá a Cameron Evans, escolta estadounidense de 1,83 metros y 24 años, que jugará por primera vez fuera de su país natal. Fue recomendado por Brandon Beavers, foráneo de buen suceso que pasó el año pasado por el welcomense. Debutará el jueves en el comienzo de la séptima fecha ante Hebraica y Macabi a las 21.15 en el gimnasio de Larre Borges, donde también se sumará al plantel Rodrigo Cardozo, recambio temporal de Ángel Arévalo, que está lesionado con una hernia de disco.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Nacional* 5 1 9 Urunday 3 3 9 Biguá 3 3 9 U. Atlética 3 3 9 Defensor Sp. 3 9 8 Peñarol* 5 0 8 Aguada* 4 2 8 Malvín* 4 2 8 Hebraica 3 2 8 Goes 1 5 7 Cordón 1 5 7 Welcome 0 6 6

* Quita de dos puntos.