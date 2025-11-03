Compartirá grupo con Corinthians, de Brasil; Regatas Corrientes, de Argentina, y San José, de Paraguay.

Defensor Sporting clasificó a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol tras salir segundo en el grupo C, que compartió con Corinthians, Quimsa y ABC Camp, en San Pablo, Brasil.

Los dos clasificados de esa zona jugarán en uno de los grupos de cuartos de final junto con Regatas Corrientes, de Argentina, y San José, de Paraguay, que avanzaron en el grupo D. El cuadrangular que clasifica a los dos mejores a semifinales se disputará en Asunción, con el equipo paraguayo oficiando de locatario.

Defensor Sporting, seguramente, sumará un extranjero. En el torneo continental se puede tener hasta cuatro foráneos, a diferencia de la Liga Uruguaya, en la que el máximo es tres. En la Liga Sudamericana uno de los cuatro debe ser latinoamericano, pero el fusionado ya cuenta con el venezolano Néstor Colmenares, por lo que tiene cubierto ese cupo y el extranjero a elegir puede ser de cualquier parte del planeta.

Sporting ya venció a Corinthians en la fase de grupos. Pese a la localía de San José, la lógica indica que los dos puestos de clasificación se definirán entre argentinos, uruguayos y brasileños.

Los partidos se disputarán entre el 14 y el 16 de noviembre.

Se bajó Universitario de Sucre

El primer cuadrangular de cuartos de final comenzará el próximo viernes y también se jugará en Paraguay. Estarán Jorge Guzmán, de Ecuador; Ferro Carril, de Argentina, y Olimpia, que será anfitrión.

Universitario de Sucre, de Bolivia, que había clasificado deportivamente, pero decidió no participar en esta instancia porque no logró juntar su plantel ni volver a reclutar a sus extranjeros. La liga boliviana no se está disputando, por eso el equipo estaba desarmado. Si se presentaba, uno de los foráneos iba a ser Álvaro Peña, colombiano que se encuentra jugando la Liga Uruguaya en Welcome.

El grupo devenido triangular irá entre viernes y domingo y clasificarán los dos mejores a las semifinales.